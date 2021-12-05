Dünya izledi

Kıbrıs ziyaretini dün tamamlayan Papa Francis, önceki akşam aralarında Din İşleri Başkanlığı'nın Güney Kıbrıs Temsilcisi, Hala Sultan İmamı Şakir Alemdar’ın da bulunduğu Kıbrıslı din adamlarıyla bir araya geldi.

Görüşmeyi, İsveç Büyükelçiliği himayesinde Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi, sosyal medya hesabından fotoğraflarla duyurdu.

Öte yandan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Güney Kıbrıs’taki temaslarını tamamlayarak dün ayrıldı.

Rum haber kaynaklarına göre, Papa Francis için Larnaka Havalimanı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in katılımıyla saat 09.00’da uğurlama töreni düzenlendi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Aegean Havayolları’nın uçağına kadar Papa Francis’e eşlik etti.

Papa Francis ve beraberindeki heyet saat 09.30’dan sonra Ada’dan ayrılarak Yunanistan’a hareket etti.

Papa Francis önceki gün temasları çerçevesinde Başpiskopos II. Hrisostomos ile görüşmüş ardından Güney Lefkoşa’daki GSP Stadyumu’nda 7 bin kişinin katıldığı ayin düzenlemişti.

14 mülteci Vatikan’a gidecek



Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in, Güney Kıbrıs’tan ayrılırken beraberinde götüreceği söylenen 50 mülteci konusuna açıklık getirildi.Rum haber kaynaklarına göre İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Papa Francis ile birlikte gideceği duyurulan mülteciler konusuna açıklık getirerek 14 kişiden oluşan ilk parti mültecinin Vatikan’a yerleşmek için 16 Aralık’ta Ada’dan ayrılacağını söyledi.

Kalın: Keşke Kıbrıs Türk tarafını da ziyaret etse…

Öte yandan Roma'da bulunan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Papa’nın Güney Kıbrıs ziyaretini değerlendirdi

Kalın, "Papa, Kıbrıs Rum Kesimi'ni ziyaret ediyor. Keşke Kıbrıs Türk tarafını da ziyaret etse. Bu, Ada'nın bütünlüğünü göstermek açısından, adil bir yaklaşımın nasıl olduğunu örneklemesi açısından da güzel bir jest olur, güzel bir adım olur." dedi.

KKTC İnsan Hakları Derneği Papa’yı kınadı

KKTC İnsan Hakları Derneği, Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Papa Francis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davetine icabet etmemesinin ziyaretin tam bir siyasi amaçlı propaganda aracı olarak kullanıldığının alenen beyanı olduğunu kaydetti.

Dernekten yapılan açıklamada, Papa’nın ziyareti sırasındaki sözleri kınandı; “’Bu ülkenin en çok sızlayan yarasının işgal olduğu’ açıklamasını yapan muhterem Papa’ya Derneğimiz ‘Türkiye’nin Kıbrıs’a 1974 yılında her iki müdahalesinin yasal olduğuna’ ilişin Atina Yüksek Mahkemesinin

21 Mart 1979 tarihli kararını anımsatmaktadır” denildi.