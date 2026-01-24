İranlı öğrenci yardıma muhtaç ‘Zordayım’

Lefkoşa’da bir marketten 3 bin 75 TL değerinde gıda ürünü çalan 22 yaşındaki İranlı öğrenci S.A., tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Teminatla serbest bırakılan zanlının İran’da yaşanan karışıklıklar nedeniyle ailesinin kendisine para gönderemediğini, zor duruma düştüğünü, bu nedenle gıda çaldığını söylediği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 6–12 Ocak 2026 tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak gittiğini, satışta bulunan toplam 3 bin 75 TL değerindeki muhtelif gıda ürünlerini kıyafetleri arasına gizleyerek ödeme yapmadan marketten çıkarmak suretiyle çaldığını söyledi.

Polis, olayın 22 Ocak’ta bildirildiğini, zanlının aynı gün Lefkoşa’da kaldığı ikametgahta tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde, İran’da yaşanan karışıklıklar nedeniyle ailesinin kendisine para gönderemediğini, bu nedenle zor durumda kaldığını ve gıda ürünlerini bu sebeple aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının diş fakültesi öğrencisi olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

