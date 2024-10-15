Burnunu kırdı

Lefkoşa’da sokak ortasında eski sevgilini darp eden Emre Tosman tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının kız arkadaşının sırtına tekme attığı, yüzüne yumruk vurarak burnunu kırdığı açıklandı.

Polis memuru, zanlının 4 Ekim 2024 tarihide Lefkoşa’da Akdağ Sokak’ta kendisini aldattığı gerekçesiyle eski sevgilisinin sırtına tekme atarak ve burnuna yumruk vurarak, ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu söyledi. Polis, darp edilen genç kadının doktor kontrolünden geçirilerek, rapor temin edildiğini belirtti. Polis, genç kadının şikayetçi olmak için ailesiyle konuşmayı beklediğini ve 13 Ekim’de ifade verdiğini, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını, zanlının öğrenci olduğunu ve yazılım mühendisliğini okuduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 600 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.