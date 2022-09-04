Buruk başlangıç

Her yıl Eylül ayında düzenlenen Kıbrıs Tiyatro Festivali iki yıl aradan sonra önceki akşam Dostlar Tiyatrosu’nun “Şahdamarım” oyunuyla açılışını yaptı. Türkiye’nin ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın sahnede rahatsızlanması nedeniyle oyun yarım kaldı.

Oyunun dün akşam yapılacak ikinci temsili iptal edildi.

Sağlık problemi yaşayarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Genco Erkal tedavisinin ardından taburcu edildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımla, Erkal’ın taburcu olduğunu duyurdu ve herkese selam ve sevgilerini ilettiğini bildirdi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi doktor ve hemşirelerine teşekkür eden Harmancı, “Kendisi her ne kadar çok istese de doktorlarımız risk oluşturmaması için oyunun oynanmamasına kendisini ikna etti. Önümüzdeki yıl festivalde sağlıkla buluşmak üzere Genco hocam.” ifadelerini kullandı.

Sahnede ölmek istiyorum

Öte yandan Erkal, hastaneden taburcu edildikten sonra kişisel sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, “Her zaman sahnede ölmek istemişimdir.”

Genco Erkal’ın paylaşımı şöyle:

“Her zaman sahnede ölmek istemişimdir. Ölmedim ama Kıbrıs’ta provasını yapmış oldum. Bir anda hık diye gidiyorsun. Hani bir defasında kamera karşısında konuşurken bir gidip gelmişti. Aynen onu yaşadım. İzleyicinin bunu alkışlaması çok



Bilet paraları iade edilecek

Bu arada Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de yayınlanan Yeni Tiyatro Dergisi editörlerinden Füsun Balkaya ve Erbil Göktaş da, festivalin açılışına katıldı. Açılışta, Kıbrıs Tiyatro Festivali kurucusu Yaşar Ersoy ve şu an ki Festival Komite Başkanı Kıymet Karabiber’e, Yeni Tiyatro Dergisi editörleri tarafından “Uluslararası Emek ve Başarı” ödülü verilerek, konuşma yapıldı. Oyun için biletinial.com üzerinden bilet alanlara paraları 5 gün içinde kredi kartlarına iade edilecek. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'ndan bilet alanlar ise tiyatroya başvurarak paralarını alabilecek. Kıbrıs Tiyatro Festivali, 6 Eylül Salı akşamı İstanbul Şehir Tiyatroları’nın “Yaftalı Tabut” oyunuyla devam edecek.

