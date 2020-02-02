Büşra gözyaşlarına boğuldu

Suna ERDEN

Araçlarındaki eskiden oluşmuş hasarları sigortaya tamir ettirmek için bilinçli kaza yapan zanlılar Barış Umut Aydoğdu ve Büşra Cengiz tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Polis, 31 Ocak 2020 tarihinde saat 12.45 raddelerinde Girne’de Zeytinlik köyü Alemdağ Sokak içerisinde LS 260 plakalı araç sürücüsü zanlı Barış Umut Aydoğdu (23) ve LY 472 plakalı araç sürücüsü Büşra Cengiz’in (22) LS 260 plakalı araçta daha önceden oluşan hasarı yaptırabilmek için kaza yaptı. Polis, zanlıların bilerek ve isteyerek LS 260 plakalı aracın ön kısmı ile LY 472 plakalı araçın arka kısmına çarpıştırdıklarını söyledi.

Polis, zanlıların yeni kaza yapmış gibi göstermeye çalışarak amme fesatçılığı yaptıklarını mahkemeye aktardı. Polis, her iki zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçu itiraf ettiklerini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak olan ifadeler ve izlenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Mahkemenin kararının ardından zanlılardan Büşra Cengiz büyük üzüntü yaşadı ve göz yaşlarını tutamadı…