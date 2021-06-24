Kısa bir süre önce annesi Ayfer Dağgül’ü (79) toprağa veren Lefkoşa Ayyıldız muhtarı Ayla Talik (63) de yaşamını yitirdi.
Anne-kızın 15 gün arayla yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu.
Bir süredir tedavi gören Talik’in yatmakta olduğu Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde önceki gece hayatını kaybettiği belirtildi.
Talik'in 2 aydır rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Uzun yıllar Lefkoşa Ayyıldız Mahallesinde muhtarlık yapan Ayla Talik 2 çocuk annesiydi.
Talik’in bugün Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.
Ayla Talik’in annesi Ayfer Dağgül de 7 Haziran 2021 tarihinde yaşamını yitirmişti. Ayla Talik, sosyal medya hesabından, “Bu gidişin olmadı anne yüreğimizi yaktın” notuyla acısını paylaşmıştı.
Büyük acı
Daha 15 gün önce annesini kaybeden Lefkoşa Ayyıldız mahallesinin muhtarı Ayla Talik de yaşamını yitirdi
Kısa bir süre önce annesi Ayfer Dağgül’ü (79) toprağa veren Lefkoşa Ayyıldız muhtarı Ayla Talik (63) de yaşamını yitirdi.
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