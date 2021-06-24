Kısa bir süre önce annesi Ayfer Dağgül’ü (79) toprağa veren Lefkoşa Ayyıldız muhtarı Ayla Talik (63) de yaşamını yitirdi.

Anne-kızın 15 gün arayla yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu.

Bir süredir tedavi gören Talik’in yatmakta olduğu Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde önceki gece hayatını kaybettiği belirtildi.

Talik'in 2 aydır rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Uzun yıllar Lefkoşa Ayyıldız Mahallesinde muhtarlık yapan Ayla Talik 2 çocuk annesiydi.

Talik’in bugün Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

Ayla Talik’in annesi Ayfer Dağgül de 7 Haziran 2021 tarihinde yaşamını yitirmişti. Ayla Talik, sosyal medya hesabından, “Bu gidişin olmadı anne yüreğimizi yaktın” notuyla acısını paylaşmıştı.

