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Büyük acı

Daha 15 gün önce annesini kaybeden Lefkoşa Ayyıldız mahallesinin muhtarı Ayla Talik de yaşamını yitirdi

Büyük acı
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Kısa bir süre önce annesi Ayfer Dağgül’ü (79)  toprağa veren Lefkoşa Ayyıldız muhtarı Ayla Talik (63) de yaşamını yitirdi.
Anne-kızın 15 gün arayla yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu. 
Bir süredir tedavi gören Talik’in yatmakta olduğu Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde önceki gece hayatını kaybettiği belirtildi. 
Talik'in 2 aydır rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Uzun yıllar Lefkoşa Ayyıldız Mahallesinde muhtarlık yapan Ayla Talik 2 çocuk annesiydi. 
Talik’in bugün Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi. 
Ayla Talik’in annesi Ayfer Dağgül de 7 Haziran 2021 tarihinde yaşamını yitirmişti. Ayla Talik, sosyal medya hesabından, “Bu gidişin olmadı anne yüreğimizi yaktın” notuyla acısını paylaşmıştı. 
 

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