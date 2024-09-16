Sınırda tutuklandı

Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptığı gün kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a giden İranlı Ehsan Mehr, bir gün sonra Ledra Palas Sınır Kapısı’ndan geri gelmek isteyince yakalandı.

Tutuklanan zanlının ismini Ramazan olarak bildiği bir şahsın yardımıyla güneye gittiğini söylediği açıklandı.

Zanlı dün “Yetkili makamdan izinsiz KKTC devleti toprakları dışında kalan topraklara çıkış yapma, askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 13 Eylül 2024 tarihinde saat 16.42 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan İran uyruklu zanlının Ramazan isimli bir şahıs ile irtibat kurup aynı gün Akıncılar bölgesine götürüldüğünü, henüz tespit edilemeyen askeri yasak bölgeden kanunsuz olarak Güney Kıbrıs’a geçişinin sağladığını söyledi.

Polis, zanlının 14 Eylül 2024 tarihinde Ledra Palas Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye geçmek istediği esnada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını, zanlının ifadesinde bazı isimlerden bahsettiğini, bu isimlerin araştırılacağını kaydeden polis, soruşturma amaçlı 2 gün süreyle tutukluluk talep etti. Mahkeme, hakkında “Yetkili Makamdan İzinsiz KKTC devleti toprakları dışında kalan topraklara çıkış yapma, 1. Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçlarından soruşturma yapılan zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024, 09:58