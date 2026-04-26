Kısa sürede yakalandı

Gönyeli’de bisiklet sürmek için çantasını yere bırakan şahsın cüzdanından 7 bin TL ile 10 Euro çalan İ.K.(E-68) tutuklandı.

Ancak zanlının evinde yapılan aramada sadece 5 bin 500 TL ile 10 Euro ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru, zanlının 22 Nisan 2026 tarihinde saat 15.45 sıralarında Gönyeli’de bulunan Genç Park içerisinde bisiklete binmek amacıyla çantasını yere bırakan B.P.’ye ait cüzdandan 7 bin TL ve 10 euro nakit parayı çaldığını söyledi.

Polis, olayın akabinde yapılan araştırmalar sonucu zanlının aynı gün Lefkoşa’daki ikametgahında tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının ikametgahında yapılan aramada 5 bin 500 TL ve 10 euro nakit paranın bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, müştekinin beyan ettiği para miktarı ile zanlının tasarrufunda bulunan para arasında fark bulunduğunu, bu nedenle kayıp olduğuna inanılan emarelerin mevcut olduğunu ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, temin edilecek ve incelenecek kamera görüntülerinin bulunduğunu, ayrıca alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.