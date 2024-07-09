Sahte belge düzenlendi

Türkmenistanlı bir şahsa ön izin çıkaracağına ve iş bulacağına dair vaatler vererek, Ilaman Gylyjov'dan toplamda 313 bin TL parayı sahtekarlıkla alan Fırat Durmuş’un ardından yeğeni Emre Durmuş da tutuklandı.

İki zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı. Zanlı Fırat Durmuş’ın cep telefonunda tespit edilen birçok ön izin belgesinin sahte olduğu açıklandı. Sahte belgeleri hazırlayan şahsın da Emre Durmuş olduğu belirtildi.

Polis, zanlı Fırat Durmuş’ın 2024 yılı Haziran ayı içerisinde Türkmenistan'da ikamet eden ve KKTC'ye çalışmak için gelmek isteyen Atajan Movlyanov'ya ön izin çıkaracağına ve iş bulacağına dair vaatte bulunup, Ilaman Gylyjov'dan toplamda 313 bin TL parayı internet bankacılığı ile temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının ön izinin çıkmaması üzerine parayı iade edeceğini söylediğini ancak Ilaman Gylyjov'a sadece 2 bin TL verdiğini açıkladı.

Polis, şikayet üzerine tutuklanan zanlının cep telefonunda ilk nazarda yapılan incelemede birçok yabancı şahsın pasaport fotoğrafları ve ön izin belgelerinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün süreyle tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde cep telefonunda bulunan çalışma ön izin belgeleriyle ilgili araştırma yapıldığını ve söz konusu belgelerin tümünün sahte olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlıdan izahat istendiğinde sahte ön izinleri yeğeni Emre Durmuş’un kullanımında bulunan cep telefonunda düzenlediklerini söylediğini kaydetti.

Polis, Emre Durmuş’un da 7 Temmuz’da tutuklandığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis memuru, meseleyle ilgili geniş çaplı soruşturma yapıldığını, alınması gereken birçok ifade olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

