Haralambos bize sığındı

Kuzey Kıbrıs’a 2018 yılında geldikten sonra yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a giden Yunanistan uyruklu Haralambos Kalogeridis yıllar sonra Ercan Havalimanından tekrar giriş yaparken yakalandı.

Zanlının güneyde suç karıştığı, banka soyduğu belirtildi.

Polis, zanlının 2018 yılı içerisinde Lokmacı Kara Giriş Kapısından pasaport işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, KKTC topraklarından ayrıldığını söyledi. Polis, zanlının 7 Temmuz 2024 tarihinde Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde 2018 yılı içerisinde Lokmacı Giriş Kapısından pasaport işlemi yaptırmadan Güney Kıbrıs’a geçtiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının Güney Kıbrıs'a geçtikten sonra Limasol’da banka soyduğunu ve üç yıl cezaevinde kaldığını anlattığını açıkladı.

Polis, zanlının cezaevinden çıkınca Larnaka’da yaşamaya başladığını ve dört gün önce Gürcistan’a gittiğini ancak ülkeye alınmadığını söylediğini kaydetti.

Polis memuru, zanlının Larnaka’ya geri gönderildiğini, 6 Temmuz 2024 tarihinde ise Bulgaristan üstünden İstanbul’a gittiğini ve oradan da Ercan Havalimanına geldiğini anlattığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlanmadığını, zanlının serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçma ihtimalinin olduğunu belirterek, zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

