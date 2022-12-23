Ulusal Birlik Partisi (UBP), Girne ilçesindeki belediye başkan adayları ve meclis üyesi adaylarının tanıtımı için gece düzenledi.

“Büyük Buluşma” sloganıyla UBP Dikmen, Alsancak-Lapta- Çamlıbel, Çatalköy-Esentepe ve Girne belediyelerinin başkan adaylarına destek için düzenlenen geceye Başbakan UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ve hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Çevre ve Gençlik Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu yaptı.

Hasipoğlu’nun konuşması sonrasında bölge bölge belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları tanıtıldı.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, konuşmasına “Bugün 21 Aralık Kanlı Noel’in yıldönümü. Biz bugün buradaysak şehitlerimiz sayesindedir. Sizleri 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum” diyerek başladı.

Güçlü KKTC için reformlara ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Üstel, hükümet olarak Belediyeler Reformu’nu yapmakla işe koyulduklarını anımsattı.

Yarım kalan ne varsa bitirecekleri sözü verdiklerini ve bunu yaptıklarını belirten Üstel, “Senelerdir batıda yaşayan insanlar Girne Lapta Alsancak Çamlıbel yolunda çile çekiyor. 7 iktidar gördü bu yol ama bir türlü yapılmadı. Biz başlattık, bir ay sonra bitecek. Sırada Çatalköy yolu var. Onu da yapacağız, insanımızın trafikte çektiği çileyi bitireceğiz” dedi.

“Bugün 4 güzide belediyenin başkan adayları karşınızda. Projelerini anlattılar, biz bu projelerin arkasındayız, adaylarımızın kefiliyiz” diyen Üstel, “Biz seçim vaadi için gelmedik, icraat için geldik. İcraatlara devam edeceğiz. Yeni dönemdeki icraatlarımızı yerel yönetimler ile birlikte hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Gecede DP Başkanı Fikri Ataoğlu ile YDP Başkanı Erhan Arıklı da birer konuşma yaptı.