Sağlık, güzellik, spor ve masaj denilince profesyonel spa merkezleri ilk tercihler arasında öne çıkıyor. Bu merkezlerden biri olarak Alsancak’ta Merit Royal Diamond Otel’de kapılarını açan “Olive Spa & Wellness Merkezi” sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerle adından söz ettirmeye başladı. Konfor ve lüksü bir arada yaşatarak misafirlerini adeta farklı bir dünyada hissettiren ‘Olive Spa & Wellness Merkezi’, hem beden hem de ruh sağlığına hitap ediyor.

Benzersiz bir tesis

Mimari yapısıyla dikkat çeken Merit Royal Diamond Otel bünyesindeki benzersiz tesis, üç bin altı yüz metrekare kapalı alanda huzur veren bir ortamda hizmetlerini sunuyor. Adanın en büyük kapalı havuzu ile birlikte VIP masaj odaları, VIP hamamlar, sauna ve buhar odaları, tuz odası, kar çeşmesi ve jakuziden oluşan dev kompleks beklentilerin ötesinde bir spa deneyimi vadediyor. Merkezde yer alan yedi adet VIP masaj odasının her birinde özel Türk hamamı, sauna ve jakuzi yer alıyor.

Önemli terapiler uygulanıyor

Alanlarında eğitimli Balili terapistlerin görev yaptığı Olive Spa Merkezi’nde Uzak Doğu, İsveç ve Ayurveda masajlarının yanı sıra selülit tedavisine yönelik masajlar ya da inceltici masaj terapileri de uygulanabiliyor.

Sağlık, güzellik ve bakım konusunda pek çok hizmetin bir arada sunulduğu merkezde, modern spor ekipmanları ile donatılmış Fitness Salonu ve Yoga/Pilates Stüdyosu da bulunuyor. Dileyen sporseverler uzman eğitmenler eşliğinde spor yapabiliyor; pilates, reformer pilates ya da yoga ile ilgili özel sınıflara katılabiliyorlar.

Yılbaşına özel “Olive Diamond Hediye Kartları” hazırlandı

Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla sevdiklerine hediye alternatifi düşünenler için “Olive Diamond Hediye Kartları” hazırlandı. Bu kartlardan satın alınarak Olive Spa & Wellness bünyesindeki hizmetlerden kişiye özel hediyeler yaratılabiliyor. Çiftlere özel 2 saat VIP masaj odası kullanımı, 2 masaj ve özel yiyecek-içecek ikramlarının dahil olduğu “Romantik Paket” ise özel günler için hazırlanmış diğer bir hediye alternatifi olarak misafirlerin beğenisine sunuluyor. Olive Spa & Wellness Merkezi’nin ayrıcalıklarından avantajlı olarak faydalanabilmek için 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık üyelik paketleri tercih edilebiliyor.

Merit Royal Diamond Otel’de haftanın yedi günü 09:00 – 20:00 saatleri arasında hizmet veren Olive Spa & Wellness Merkezi, büyüleyici ambiyansı ve kaliteli hizmet anlayışı ile seçkin misafirlerini ağırlamayı bekliyor.