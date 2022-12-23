Beklenti 11 bin TL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti kamuoyuna açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları yük bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz" dedi.

Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

KKTC’de ise dün Asgari Ücret Saptama Komisyonunun toplantısında bir sonuca varılamadı, kararın seçimlerden sonra alınacağı tahmin ediliyor. Kuzey Kıbrıs’taki asgari ücretin ise 11 bin TL civarında açıklanacağı bekleniyor.

Taçoy: Türkiye’deki rakam göz önüne alınacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonunun dünkü toplantısının başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun ve işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu konuştu.

Bakan Taçoy yaptığı konuşmada bu dönemin en büyük zorluklarından birinin seçim öncesi bir dönemde olunması olduğunu kaydetti.

Satın alma gücünü artırmaya çalıştıklarını kaydeden Taçoy, öte yandan bunu yaparken işveren kesimini de düşündüklerini söyledi.

Güney Kıbrıs’a ve Türkiye’ye işgücü kaybı yaşanmasının ciddi bir risk olduğunu söyleyen Taçoy, bu nedenle Türkiye’de yeni belirlenen asgari ücreti de göz önünde bulunduracaklarını kaydetti.

Yeni asgari ücretin tespitinde en erken zamanda sonuca gidilmesi temennisini dile getiren Bakan Taçoy, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Serdaroğlu: İş gücü ülkeden kaçıyor

İşçi tarafını temsilen konuşan Serdaroğlu işgücünün giderek ülkeden kaçtığını ve ülke şartları değerlendirilmeden asgari ücret belirlenmeye devam edilirse bunun artarak süreceğini kaydederek bunun işverenleri olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

Arhun: Hassas bir süreçteyiz

İçinden geçilen sürecin hassas olduğunu dile getiren işveren temsilcisi Arhun, önümüzdeki seçim sürecine şu veya bu şekilde olumsuz etki edebilir düşüncesiyle rakamlara girme düşüncesinde olmadıklarını kaydetti.