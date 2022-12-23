Haklarımız  gasp ediliyor

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, tek taraflı ilan ettiği sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinin (MEB) 6 numaralı parselinde yapılan araştırmada yeni bir doğal gaz rezervi keşfedildiğine işaret ederek, “Sözde 6’ncı parselde yürütülen faaliyetlerle GKRY’nin Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp ettiğini ve 6’ncı parselin Türkiye Cumhuriyeti’nin kıta sahanlığı ile de çakışmakta olduğunu” belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, “Doğu Akdeniz’de gerilimi yükselten adımlar atmaktan kaçınmayan Rum yönetimi Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp etmeye devam ettikçe, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, meşru hak ve çıkarlarımızın korunması için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz” dedi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, tek taraflı ilan ettiği sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinin 6 numaralı parselinde Eni-Total şirketler ortaklığı tarafından yapılan araştırmada yeni bir doğal gaz rezervi keşfedildiği anlaşılmaktadır. Sözde 6’ncı parselde yürütülen faaliyetlerle GKRY, Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp etmekte, bunun yanında, 6’ncı parsel Türkiye Cumhuriyeti’nin kıta sahanlığı ile de çakışmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“İş birliği önerileri hala masada”

“Rum yönetimi, Doğu Akdeniz’deki tek yanlı faaliyetlerine, Kıbrıs Adası’nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türk tarafının tüm itirazlarına ve yapıcı iş birliği önerilerine rağmen devam etmektedir” denilen açıklamada, “Bu faaliyetlere, Kıbrıs Adası üzerinde ve çevresindeki tüm doğal kaynakların eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları hilafına devam etmesi, Rum tarafının hâkimiyetçi ve paylaşımdan uzak zihniyetini bir kez daha ortaya koymaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, “Doğu Akdeniz’de gerilimi yükselten adımlar atmaktan kaçınmayan Rum yönetimi Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp etmeye devam ettikçe, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, meşru hak ve çıkarlarımızın korunması için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz” vurgusunda bulundu.

