Kişi başı 60 Euro

Akıncılar bölgesinde 60 Euro karşılığında insan kaçakçılığı yapan Hasan Karaöz ile Ümit Barış ve yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a girmek üzereyken van araçta yakalanan Mantuila Luyeye, Mugeni Song, Muhammad Umsan, Gilbert Simon Patrick dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 18 Eylül 2021 tarihinde saat 22.20 sıralarında Akıncılar bölgesinde Hasan Karaöz ve Ümit Barış’ın yardımıyla, HE 146 plakalı Ford kapalı van araçla kaçak bir şekilde Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan Mantuila Luyeye, Mugeni Song, Muhammad Umsan Gilbert Simon Patrick'in görevli askerler tarafından suçüstü yakalandıklarını söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada Hasan Karaöz ile Ümit Barış’ın 4 zanlıyı 60’ar Euro karşılığı Güney Kıbrıs’a geçirmek için gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, Ümit Barış, Hasan Karaöz ve Gilbert Simon Patrick’in polise gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Polis, alınması gereken ifadeler ve meseleye bağlantılı 2 kişinin daha arandığını belirterek, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.