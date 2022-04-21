Talay çifti ölümden döndü

Hüseyin ÇİÇEK

Serdarlı-Geçitkale anayolunda meydana gelen kazada Hamit Talay ile eşi Ayşe Talay yaralandı.

Kaza, Hamit Talay yönetimindeki aracın eklektiği direğine çarptıktan sonra tarlaya savrulması sonucu gerçekleşti. Kaza sonucu yaralanan Talay çifti Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; dün saat 16.20 sıralarında Gelincik’te yaşayan Hamit Talay, yönetiminde bulundurduğu FS 058 plakalı salon aracı ile Geçitkale istikametine doğru seyir halinde olduğu bir sırada Sütlüce yol kavşağına geldiğinde dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra 2 metre yükseklikten boş tarlaya uçtu.

Kaza sonucu araç sürücüsü Hamit Talay ve araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Talay yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar müşahede altına alınırken, FS 058 plakalı araçta 60 bin TL’lik maddi hasar oluştu.



