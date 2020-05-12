Büyük korku yaşandı

Onur ULAĞ

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda dün seyreden kereste yüklü TIR, aniden yola devrildi, trafik alt üst oldu. Sanayiye girmek için dönüş yaparken, bordür taşlarına çarpıp yan devrilen TIR aracın sürücüsü Kenan Tolga, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın bir bölümü kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 14.40 sıralarında meydana geldi. Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyreden TKZ 495 plakalı TIR’ın sürücüsü sanayi bölgesine girmek için dönüş yaparken, direksiyon hâkimiyetini kaybedip, bordür taşlarına çarparak sol yan kısmı üzerine devrildi.

Trafik akışı durdu

Kaza sonucu hafif yaralanan araç sürücüsü Tolga, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza esnasında araç yoğunluğunun olmaması büyük bir faciayı önlerken, TIR aracın devrilmesinden dolayı Gönyeli geliş istikameti ve sanayi girişi bir süre trafik akışına kapatıldı.

TIR’ın yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden sağlanırken, polisin soruşturmasının devam ettiği belirtildi.