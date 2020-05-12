Test mağduru esnaf!

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgını nedeniyle 2 aydır kapalı olan restoranlar dün paket servislere başlarken, Berkem Restoran sahibi Seyhan Plaka’nın hevesi kursağında kaldı.

Tüm restoranlar Sağlık Bakanlığı’nın Coronavirüs testi yaptırması şartını yerine getirip, faaliyete başladı ancak Plaka’nın test sonuçları olmadığı için dükkânını açamadı.

Lefkoşa Türk Belediyesi, test sonuçları elinde olmayan Berkem Restoran’ın açılmasına izin vermezken, Seyhan Plaka, Covid-19 testi yaptırdığını ancak sonucun Sağlık Bakanlığı tarafından kaybedildiğini iler sürdü.

Diyalog’a konuşan Plaka şunları iddia etti:

“Sağlık Bakanlığı, bizlerden Covid-19 testi istedi. Biz de çalışanlarımızla birlikte Fuar Alanı’nda kurulan yere giderek testlerimizi yaptırdık. Oradaki ilgili kişi sonuçların bize akşama kadar bildirileceğini söyledi. Ancak ne arayan ne de soran oldu. Olumlu veya olumsuz dönüş yapılmadı. Ben de eğer testimiz pozitif olsa bize dönerlerdi diye düşündüm. Restoranımı açtım. Hazırlıklarımı yaptım. Sonra belediye ekipleri gelip, test sonuçlarını görmek istedi. Ben de yaptırdığımı ancak herhangi bir evrak verilmediğini söyledim. Belediyedeki kayıtlarda ismim olmadığı için derhal restoranımı kapatmam gerektiğini aksi halde mühürleneceğini söylediler. Sağlık Bakanlığı’na giderek bilgi almak istediğimde ise ‘yaptırdığınız testlere ulaşamıyoruz’ cevabını aldım. Günün sonunda mağdur olduk ve kimse yaptırdığımız testlerin nerede olduğunu bilmiyor.”

Plaka, yaşadığı mağduriyetin sorumlusu olan Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, bir an önce test sonuçlarının bulmasını istedi.