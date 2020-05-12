Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akdeniz'deki Kıbrıs'taki Ege'deki haklarımızı ve çıkarlarımızı korumayı sonuna kadar sürdüreceğiz. Meydanı FETÖ'den PKK'ya Ermeni ve Rum lobilerinden Körfez kaynakları husumet odaklarına kadar şer güçlerin hiçbirine bırakmayacağız. Yurt dışındaki finans kuruluşlarını kullanarak ekonomimizi çökerteceklerini, ayaklarımıza prangalar vuracaklarını, bizi köşeye kıstıracaklarını sananları, hüsrana uğratmaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 15 Temmuz darbe girişimini milletle beraber akamete uğrattıktan sonra Cumhur İttifakı ile yönetimi daha güçlü, daha geniş tabanlı hale getirdiklerini söyledi.