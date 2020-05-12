Ankara'dan doğu Akdeniz tepkisi

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Fransa'nın Dışişleri Bakanları, bugün gerçekleştirdikleri telekonferans görüşmesi sonrasında yayımladıkları ortak açıklamada, Doğu Akdeniz'deki istikrarı ve barışı tehdit eden krizleri ele aldıklarını bildirdi.
Açıklamada, söz konusu ülkeler arasında siyasi istişarelerin yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekilirken, "Doğu Akdeniz'de gerilimin tırmanmasından ve sürekli provokatif eylemlerden derin kaygı duyulduğu" ifade edildi.
Beş ülke, Türkiye'nin Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz faaliyetlerinin GKRY'nin sözde münhasır bölgesinde gerçekleştiğini savunarak, söz konusu arama çalışmalarının "uluslararası kanunlara aykırı olduğunu" öne sürdü.
Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası ile güvenlik ve askeri iş birliği alanlarını kapsayan mutabakat muhtırası anlaşmalarının da "uluslararası hukuka aykırı olduğunu" iddia eden söz konusu ülkeler, mutabakat muhtırasının "üçüncü ülkelerin egemenlik haklarına müdahale edemeyeceğini, bu anlaşmaların deniz hukukuna uygun olmadığını ve üçüncü ülkeler için yasal bir yükümlülük doğuramayacağını" ileri sürdü.
ANKARA’DAN TEPKİ
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ortak bildirisine ilişkin, "Takip ettikleri politikalarla bölgesel kaos ve istikrarsızlık peşinde koşan, halkların demokrasi ümitlerini darbeci diktatörlerin fütursuz saldırganlığına kurban etmekte beis görmeyen, ancak hesapları Türkiye tarafından bozulduğunda hezeyana kapılan bir grup ülkenin ikiyüzlüğünün ibretlik bir örneğidir." ifadesini kullandı.
Sözcü Aksoy, Mısır, Yunanistan, GKRY, Fransa ve BAE Dışişleri Bakanları tarafından kabul edilen ortak bildiri hakkındaki Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.
Aksoy, şunları kaydetti:
"Mısır, Yunanistan, GKRY, Fransa ve BAE Dışişleri Bakanlarının bugün Doğu Akdeniz ve Libya konusunda yayınladıkları ortak bildirinin, takip ettikleri politikalarla bölgesel kaos ve istikrarsızlık peşinde koşan, halkların demokrasi ümitlerini darbeci diktatörlerin fütursuz saldırganlığına kurban etmekte beis görmeyen, ancak hesapları Türkiye tarafından bozulduğunda hezeyana kapılan bir grup ülkenin ikiyüzlüğünün ibretlik bir örneğidir."
Yunanistan ve GKRY’nin Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile diyaloğa girmek yerine, konuyla ilgisiz bölge dışı aktörlerden medet ummalarının, ancak mandacı ve sömürgeci bir mantığın eseri olabiliceğini belirten Aksoy, Türkiye’nin uluslararası hukuk temelinde meşru menfaatlerini korumak amacıyla attığı adımların haksız ve hukuksuz gerekçelerle çarpıtılmasının asla kabul edilemez olduğuna işaret etti.
Aksoy, aynı durumun Mısır için de geçerli olduğunu, bu ülke yöneticilerinin kendi halkının menfaatlerini ve haklarını korumak yerine, bunlardan çoktan feragat etmeyi tercih etmiş gözükmekte olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Doğu Akdeniz’le hiçbir alakası olmayan BAE’ni ise diğer ülkelerle bir araya getiren, Türkiye düşmanlığından başka bir şey değildir. Bu ülkenin hem bize, hem Libya’ya karşı sabıkası bellidir. Barış Pınarı Harekatımızla Suriye’de bir terör devletçiği kurma emellerine ağır bir darbe vurduğumuz Fransa’nın ise, bu ruh hali içinde Türkiye’ye karşı oluşturulan şer ittifakının hamiliğine soyunduğu anlaşılmaktadır. Tüm bu ülkeleri aklıselime, uluslararası hukuka ve teamüllere uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Bölgemizde barış ve istikrar şer ittifakları ile değil ancak samimi ve gerçek bir diyalog ve işbirliği ile tesis edilebilir."
12.05.2020
Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Türkiye'nin Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz faaliyetlerinin "uluslararası hukuka aykırı olduğunu" iddia eden açıklamalarını İttifakımız şiddetle protesto etmektedir.
Bu açıklamada K.Rumları adanın yönetiminde tek söz sahibiymis gibi K. Türklerinin onayı olmadan hukuka aykırı ittifaklar ile K. Türkleri adına konuşma hak ve yetkisi olmadan hareket etmektedir.
Kıbrıs Rumlarının 3. Ülkeler ile ittifaklar kurması ve “Güney Kıbrıs Karasularında Doğal kaynaklar üzerinde hak iddiaları ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş esas ve ilkelerine aykırı K. Türkleri ile öncelikli imtiyazlı haklara sahip garantör ülke Türkiye’nin hak ve çıkarlarını açıkca ve pervasızca gaspeden tavrını israr ve inatla sürdürmesi Kıbrıs’ta barışa hizmet değil savaş ortamına zemin hazırlamaktadır.
K. Türkleri ile bir anlaşmaya varmadan Ortadoğu bölgesini ateşe atmak pahasına savaş kışkırtıcılığına son vermesi için meşruluğunu yitirmiş Kıbrıs Cumhuriyeti adına hareket edemeyeceği, uluslararasında yetki kullanamayacağı hususunda K. Rumlarına uyarıda bulunması için İttifakımız Türkiye’ye BM’e. nezdinde girişimde bulunması için önemle çağrıda bulunmaktadır.
K.Türk Halkının 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti üzerindeki “Ortaklık” ve doğal kayanklar üzerindeki Haklarını” 57 yıldır fütursuzca gasp ve ihlal etmekte israrlı olan K.Rumları ile bir ortaklık devletinde anlaşmasına İttifakımız olanak görmemektedir!
Bu şer ittifakından önce Kıbrıs üzerinde öncelikli söz hakkı ve yetkisine sahip olan Kıbrıs Türk Halkı ve garantör ülke Türkiye’nin “Ortaklık Haklarını” ve uluslararası hukuku inkar ve ihlal eden başta BMGK üyesi Fransa’yı ve diğer ülkeleri İttifakımız şiddetle protesto etmektedir.
HASAN Y. IŞIK
KKTC. İNSAN HAKLARI DERNEĞİ VE
BAĞIMSIZLIK İTTİFAKI KONSEY BAŞKANI
Ahmet Yıldırım
KONSEY BAŞKANLIK SEKRETERİ