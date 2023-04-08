Büyük projeler  hayata geçecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, su kaynaklarının önemine vurgu yaptı, korunması gerektiğini belirterek, bir milyar 849 milyon liralık "Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Yapımı 2. Kısım" işinde inşaata başlanacağını açıkladı.

Bakan Oğuz, ıslah çalışmaları yapılan Yayla köyü yakınlarındaki Güzelyurt (Serakhis) Deresi'nde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, su akışını engelleyen derenin yaklaşık 1.5 kilometrelik kısmındaki kamışlık ve çöpler temizlendi.

Oğuz, konuyla ilgili açıklamasında, su kaynaklarının önemine vurgu yaparak, bu tür çalışmaların birçok bölgede uygulandığını belirterek, yeraltı sularının korunması gerektiğinin altını çizdi.

Sulama projesi hayata geçecek

Bu arada Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, KKTC’de 97 bin 200 dekar araziye sulama suyu sağlayacak projeyi hayata geçirecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 44 kilometre uzunluğundaki yaklaşık bir milyar 849 milyon liralık "Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Yapımı 2. Kısım" işinde inşaata başlanacak. Bu kapsamda 97 bin 200 dekar araziye ilk kez sulama suyu iletilecek. Bu projenin su kaynağı için Mersin'de inşa edilen Alaköprü Barajı ve KKTC'deki Geçitköy Barajı kullanılacak. Proje ile üretimi yapılacak tarımsal ürünler arasında meyve, sebze, yer fıstığı, zeytin, patates, narenciye, nar, enginar ve tahıl (arpa, buğday), yem bitkisi (yeşil ot, silajlık mısır, yonca gibi) bulunuyor. Sulama inşaatının tamamlanmasıyla yaklaşık 10 bin kişiye iş imkanı ve KKTC ekonomisine yıllık 468 milyon lira katkı sağlanacak.

KKTC'de yapılan işler

Öte yandan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin inşaatının "Güzelyurt ve Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Yapıları" işi kapsamında 5 bin 700 metre uzunluğunda 4,2 metre çapında tünel, Geçitköy Terfi Merkezi mekanik elektrik işleri ve 582 metre çelik cebri boru imalatları da tamamlandı. 3,7 kilometre uzunluğundaki Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Yapımı 1. Kısım işi de bitirildi.



Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2023, 09:58