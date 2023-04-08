Revize edilecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası'nı Cumhuriyet Meclisi’ne iade ederken, Başbakanlık, maaşlardan gönüllülük esasıyla toplanacak mali kaynağın Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne aktarılması için bir protokolün gündemde olduğunu açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, derneğin bu konuda bir protokol imzalanması halinde bunu kabul ettiği kaydedildi, “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nin sürecin içerisine aktif şekilde katılımı ile birlikte yasanın çok kısa bir sürede tadil edilip toplumsal dayanışma ruhuna uygun olarak oy birliği içerisinde geçirileceğine inancımız tamdır” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“5 Nisan 2023 tarihinde, kuruluşunun ardından ilk kez Başbakanlığa bir ziyarette bulunan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, deprem felaketinde yaşamını yitiren çocuklarımızın anılarının yaşatılması için çizdirmeye başlattıkları okul kompleksi projesi yapımı için Başbakanlığımızdan bir arazi talebinde bulunmuşlardır.

Başbakan Ünal Üstel, bu talebe olumlu yanıt vermiş ve ziyarette hazır bulunan yönetim kurulu üyelerine; Cumhurbaşkanında imzada bulunan ‘Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardımlar Yasası’ kapsamında maaşlardan gönüllülük esasına dayalı toplanacak mali kaynağın her ay kendilerine aktarılarak başlatmayı düşündükleri okul projesinin yapımında kullanılmasına ilişkin yeni bir öneri sunmuştur.

Bu öneriyi değerlendiren Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu 06.04.2023 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda;

‘Yönetim Kurulumuz gönüllü olarak gerek kamu, gerekse özel sektör çalışanlarından yapılacak maaş kesintilerinin Maliye Bakanlığı üzerinden derneğimiz adına açılan 4226 numaralı sicil kaydımıza bağlı İş Bankası Gazimağusa Şubesi’ndeki hesabımıza her ay düzenli bir şekilde aktarılmasının sağlanması ile ilgili hükümetimiz ile derneğimiz arasında güven sağlayıcı ve şeffaflık içerisinde bir protokol imzalanması kararını almıştır’ şeklinde bir karar üretmiş, başbakanımızın önerisine olumlu yaklaştıklarını ve bu şartlarda bir protokol imzalanması halinde sürece dahil olacaklarını açıkça ortaya koymuşlardır.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği tarafından alınan karara toplumsal dayanışmaya katkı sağlamak adına destek veren Başbakan Ünal Üstel, bu yeni gelişmeye ilişkin yeni düzenlemelerin yasaya geçirilmesi, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile karşılıklı bir protokol imzalanması ve varsa yasada diğer gerekli değişikliklerin yapılması konularında Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir görüşme gerçekleştirmişlerdir.

Yasa geri gönderildi, Üstel harekete geçti

Bu görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün yasayı Cumhuriyet Meclisi'ne geri gönderdiğini kamuoyuna duyurmuştur.

Bu gelişmeler ışığında, Başbakan Ünal Üstel, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu tarafından alınan karara uygun olarak, birlikte bir protokolün hazırlanması ve yasada yapılacak yeni düzenlemelerin hemen tamamlanıp yürürlüğe girmesi için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını vermiştir.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nin sürecin içerisine aktif şekilde katılımı ile birlikte yasanın çok kısa bir sürede tadil edilip toplumsal dayanışma ruhuna uygun olarak oy birliği içerisinde geçirileceğine inancımız tamdır.”

