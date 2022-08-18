Büyük tehlike

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Beyarmudu Sınır Kapısı’nda geçtiğimiz Pazar sabahı düzenlenen ‘Dolunay Operasyonu’ sonucu, 10 kilo uyuşturucu madde ile yakalanan Cumhur Güryeler ile Halil Güneyyeli, dün ek tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, uyuşturucu miktarının 10 kilo olduğunu ve 10 bine yakın kişiyi zehirleyebilecek miktarda olduğunu söyledi.

KKTC’ye girişte yakalandı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cüneyt Arkın, 9 Ağustos 2022 tarihinde, zanlı Cumhur Güryeler’in yurt dışında olduğuna ve KKTC’ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğine dair bilgi aldıklarını anımsattı. Beyarmudu Sınır Kapısı’nda, 14 Ağustos 2022 tarihinde, saat 03.30 sıralarında, KKTC’ye Halil Güneyyeli’nin kullanımındaki araç ile geçen Cumhur Güryeler’in tespit edildiğini belirten polis, her iki zanlının alıkonulduğunu ve araçta arama yapıldığını ifade etti. Polis, aracın bagaj kısmında 10 ayrı vakumlanmış poşet içerisinde, 10 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile 2 ayrı poşette 50 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Zanlıların gözaltına alındığını belirten polis, Cumhur Güryeler’in ifade verdiğini ve konu uyuşturucu maddeleri tanımadığı bazı şahıslara teslim etmek üzere KKTC’ye getirdiğini itiraf ettiğini anımsattı.

10 bine yakın insan zehirlenecekti

Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, uyuşturucu miktarının 10 kilo olduğunu ve 10 bine yakın kişiyi zehirleyebilecek miktarda olduğunu söyledi. Böylesine ciddi meselede, uyuşturucu maddelerin KKTC’deki bağlantılarının araştırılacağını ifade eden polis, zanlının da ifadesinde, konu maddeleri birilerine vereceğini itiraf ettiğini de anımsattı. Polis, meselenin KKTC bağlantısının tespit edilmesinin elzem olduğunu vurguladı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.