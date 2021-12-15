Jet hızıyla yargılandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Zafer Anıtı Çemberi üzerine Yunan Bayrağı asmak isteyip başarılı olamayınca bayrağı çemberde bırakıp kaçan Kıbrıs Rum Yiannis Sitasis hakkındaki soruşturma tamamlandı. Yapılan doktor kontrollerinde zanlının cezai ehliyetinin olduğunun tespit edilmesi üzerine, dün hızlıca yargılandı. Aleyhine getirilen “Uygunsuz tavır ve hareket” davasını kabul eden Sitasis kamu menfaati göz önünde bulundurularak 10 gün hapis cezasına mahkûm edildi.

Davanın kararını okuyan Yargıç Mine Günüz, sanığın kendi ikrarı, olgu ve emareler ışığında aleyhinde getirilen davadan suçlu bulunduğunu açıkladı.

Uygunsuz tavır ve hareket suçunun niteliği açısından hafif suç olarak tanımlandığını ve yasa koyucunun söz konusu suç için bir aya kadar hapislik cezası öngördüğünü belirten Gündüz, sanığın işlediği suçun kamu düzenini bozan bir suç olduğunu söyledi. Suçun olgularına değinen Gündüz, suçun merkezi bir yerde, kalabalık bir saatte işlenmiş olmasının da sanık hakkında ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini vurguladı. Sanığa ceza takdir ederken kamu menfaatine ağırlık verildiğini kaydeden Gündüz, sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza verilmesinin uygun ve adil olduğu kanaatinde olduğunu belirterek Yiannis Sitasis’in 10 hapse mahkum edildiğini açıkladı.