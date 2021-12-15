Nedir bu zam çilesi

Suna ERDEN

Türk lirasının sürekli değer kaybetmesi nedeniyle akaryakıt ücretlerine dün gece yeniden artış geldi.

Buna göre; 95 oktan benzinin litresi 10.37’den 11.65’e, 98 oktan 10.58’den 11.89’a, Euro Dizel ise 10.09’dan 11.23 liraya yükseldi.

Tüp gaz fiyatı da 180 lira olurken, günlerdir evlerine tüp alamayan vatandaşlar isyan etti.

Fiyat artışı olacağı gerekçesiyle birçok marketin tüp gaz satışı yapmadığını belirten vatandaşlar

“nedir bu çektiğimiz çile?” diyerek, tepkisini dile getirdi.

Bir hafta arayla zam

Son bir haftadır zam beklentisiyle tüp gaz ve akaryakıt satışları ağır aksak yapılırken, dün gece saatlerinde Bakanlar Kurulu’nun artış haberi duyuruldu.

KKTC'de son 2 ayda akaryakıta beşinci defa zam yapıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre 95 oktan benzin, 10.37’den 11.65’e çıktı. 98 oktan benzin ise 10.58’den 11.89’a yükseltildi. Euro Dizel ise 10.09’dan 11.23 TL’den işlem görecek.



Akaryakıta son olarak 6 Aralık 2021 tarihinde zam yapılmıştı.

Tüp gaza 40 lira zam

Bir zam haberi de günlerdir stoklarda tutulan tüp gazla ilgili geldi.

Ev tipi 10 kiloluk tüp gaza da 40 TL’lik zam yapıldı.

Ev tipi tüp gazın fiyatı 140 TL’den 180 TL’ye çıktı.

Söz konusu zam son iki yılda tüp gaza yapılan en büyük zam olarak kayıtlara geçti.

Stokçuluk yapıldı

Zam beklentisi nedeniyle son bir haftadır birçok market tüp gaz satışı yapmazken, mağdur olan vatandaşlar isyan etti. Vatandaşlar, “Günlerdir tüp gaz bulamıyoruz. Marketler fiyatların aratacağını söyleyerek, satış yapmadı. Hem zamlardan hem de stokçuluktan çekiyoruz” dedi.

Çileden çıktık

Bu vatandaşlardan biri olan Gülşah Ayboğa, iki haftada bir eve iki tüp gaz aldığını; birini mutfakta diğerini şofben için kullandığını ifade ederek, günlerdir tüp gaz alamadığını söyledi.

Diyalog’a konuşan Ayboğa, yemek pişiremediğini, su ısıtıp banyo yapamadığını ifade ederek, “Vatandaş çileden çıktı. Odun mu yakalım, ne yapalım. Apartmanda yaşayan insanlar ne yapacak. Odun sobası mı yakacak” diyerek, tepkisini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2021, 11:05