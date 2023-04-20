Başka sefere

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde kaydı bulunan ancak borçlarından dolayı kaydını alamayan Zohaib Munawar, uyanıklık yapmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Okula borcu olmadığına dair sahte belge düzenleyen ve Adakent Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmaya çalışan zanlı yakayı ele verdi. Adakent Üniversitesi öğrenci işleri birimindeki görevlinin durumdan şüphelenerek Doğu Akdeniz Üniversitesi ile irtibata geçmesi sonucu evrakın sahte olduğu anlaşılırken, hakkında tutuklama emri çıkarılan Zohaib Munawar, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığı sırada gözaltına alındı. Zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez, zanlının, 8 Nisan 2023 tarihinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrenci işleri tarafından kendisine verilen öğrenci kabul belgesini scan yaptıktan sonra, okula borcu olmasına rağmen, borcu olmayan öğrencilere verilen ilişiği kesilmiştir yazısını yazdırıp, sahte belge düzenleyerek Adakent Üniversitesi’ne yatay geçiş başvurusu yapmak sureti ile tedavüle sürdüğünü açıkladı.

Başka vukuatları da çıkabilir

Görevlilerin Doğu Akdeniz Üniversitesi ile irtibata geçtiğini belgenin sahte olduğunun anlaşıldığını belirten polis, zanlının aranan şahıs ilan edildiğini ve önceki gün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığı esnada yakalandığını bildirdi. Polis, yapılan muhaceret incelemesinde zanlının Lefkoşa’da da başka bir üniversiteye kaydının göründüğünü ve konu kaydın da sahte davranış ile temin edilmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu bildirdi. Polis, araştırmaların sürdüğünü söyleyerek mahkemeden süre talep etti. Mahkeme zanlının bir gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.