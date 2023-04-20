Bunlar da oluyor

Lefkoşa’da meydana gelen bir hırsızlık vakasıyla ilgili evinde arama yapılan Wayne Vugo Ngwenya’nın tasarrufunda banka kaşesi bulundu.

Zanlı gözaltına alınarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bankaya ait kaşenin, zanlının tasarrufuna nasıl geçtiğine dair soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Olguları aktaran polis, 18 Nisan 2023 tarihinde hırsızlık meselesi ile ilgili olarak zanlının kalmakta olduğu ikametinde bir arama gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, yapılan aramada bir bankaya ait 2 adet kaşe bulunduğunu belirtti.

Polis, evrak sahteleme yapılıp yapılmadığı ile ilgili araştırma yapılacağını, soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında “mühür yapmak için kullanılan aleti tasarrufu etmek” suçundan soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.