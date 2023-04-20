‘Ağır suç’ kapsamında

Suna ERDEN

İsmi birçok adli olayla anılan ve 12 Mayıs 2009 tarihinde cinayete kurban giden Yücel Erol’un kardeşi Öncel Erol hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, tehdit ve silah tasarrufu suçundan 3 yıl hapse mahkum edildi.

Ağır ceza heyeti, ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufunun toplum için tehlike yarattığına değindi. Heyet, silah gibi saldırı araçlarının varlığının barış ve huzur ortamını kötü etkilediğini belirtti. Heyet, bu tür suçları işleyenlere kamu yararı gözetilerek, ceza verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kararda olgulara değinen ağır ceza yargıcı, sanığın 29 Aralık 2022 tarihinde Lefkoşa’da bir döviz bürosuna girerek “Mehmet beye selam söyle, mal varlığını istiyorum. Ben onu bulmayım arasın beni kötü olur diyerek” rahatsızlık verdiğini belirtti. Yargıç, “Bir kişinin iş yerine gidip mal varlığını talep etme ancak hukukun hüküm sürmediği ilkel çağlardan kalma, yerleşik toplum düzenine uymayan bir davranış biçimidir. Devamında sanığın ‘onu bulmayım arasın beni kötü olur’ ifadelerinin de şiddet eğilimi barındırdığı aşikardır. Bu tehdidi evinde kanunsuz tabanca barındıran bir sanık yapıyorsa bunun cezai ağırlığı da mutlaka artmalıdır” dedi.

Yargıç, sanığın sabıka durumuna bakıldığında toplum huzurunu kaçırıcı birçok suçun yanı sıra korkutmak amacı ile silah taşımak, darp ve tehdit suçlarından da sabıkları olduğunu açıkladı. Yargıç, daha önce hapse mahkum edilen sanığın mahkemenin verdiği kararlara rağmen ıslah olmadığını kaydetti. Ağır ceza yargıcı, mahkemenin yapması gerekenin sanığı suçu ile orantılı olarak toplumdan uzak tutmak olduğunu ifade etti. “Bu ülkede silahı kalemden daha üstün, şiddeti ise hukuktan daha güçlü gören herkes karşısında hukukun kalesi olan mahkemeleri bulacaktır” diyen yargıç, sanığa oybirliği ile 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Davanın geçmişi

Sanık, 30 Aralık 2022 tarihinde bir döviz bürosuna giderek, vezne çalışanına, “Malımı geri isterim. Patronuna söyle, yoksa kötü olacak” demişti. Şikayet üzerine 31 Aralık 2022 tarihinde saat 15.00 sıralarında sanığın Lefkoşa’daki evinde arama yapılmıştı. Yapılan aramada yatak odasında bulunan duvar dolabı içerisinde Blow marka tabanca ve takılı şarjörü içerisinde 2 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bulunmuştu. Öncel Erol gönüllü ifade verip, tabancanın ölen kardeşi Yücel Erol’a ait olduğunu ve kardeşi öldükten sonra birlikte sakladıkları yerden alıp, evine götürdüğünü ve hatıra için sakladığını anlattığı açıklanmıştı.