Sudanlı Ahmed tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendirerek bir öğrenci yurdu önünde pusu görevine başlayan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 35 gram hintkeneviri ele geçirdi, Sudan uyruklu Ahmed Salah Abdalhi Mohammed’i gözaltına aldı. Bu esnada Mohammed’in kaldığı yurt odasından sırt çantası ile çıkan oda arkadaşı, polisi görünce çantayı da atarak bölgeden hızlıca uzaklaştı.

Polis çantada yaptığı kontrolde 35 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 18 Nisan’da zanlının yurt odasında uyuşturucu tasarruf ettiğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, yurt önüne giderek pusu görevine başladıklarını, zanlının yurdun önünde tespit edilerek alıkonulduğunu açıkladı. Bu esnada zanlının odasından sırt çantası ile çıkan oda arkadaşının, polisi görünce çantayı atarak hızlıca uzaklaştığını anlatan Gökova, konu çanta içerisinde 35 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Zanlının suçunu itiraf ettiğini bildiren polis, aranmakta olan bir şahsın da olduğunu anımsattı ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının bir gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.