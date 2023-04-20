‘Sizin yeriniz NATO’dur’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği sürpriz ziyarette Rusya ile savaşında bu ülkeye sonuna kadar destek vereceklerini açıkladı. Stoltenberg, "Ukrayna'nın yeri NATO'dur." dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırı başlatmasından sonra ilk kez bu ülkeye gitti. Genel Sekreter olarak dördüncü kez Ukrayna'yı ziyaret eden Stoltenberg, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

Ziyareti hakkında sosyal medyadan mesaj paylaşan Stoltenberg, Kiev'de olmaktan ve Zelenski ile görüşmekten onur duyduğunu belirtti.

NATO'dan yapılan açıklamada da Stoltenberg ile Zelenski'nin basın toplantısı düzenlediği aktarılarak, Genel Sekreter'in yaptığı konuşmaya yer verildi.

Ukraynalılara hitaben "NATO, bugün, yarın ve sonuna kadar yanınızdadır." diyen Stoltenberg, Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekleyeceklerini vurguladı. Ukrayna'nın NATO üyeliği konusundaki soruyu da yanıtlayan Stoltenberg, şunları söyledi:

"NATO müttefiklerinin Vilnius Zirvesi'nde Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılımıyla NATO'nun Ukrayna'ya destek paketini güçlendirme ve daha fazla destek verme konusunda mutabık kalmalarını bekliyorum. Ayrıca Sayın Zelenski'nin üyelik, güvenlik garantileri konusunu da gündeme getireceğini anlıyorum. Bu da toplantının ana gündem maddelerinden biri olacaktır."

