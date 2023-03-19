Sinir krizi geçirdi

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir üniversitenin kampüsüne olay çıkaran Jesugbotem Ayomide Oladapo tutuklandı.

Nijeryalı zanlının bilet fiyatlarının yüksek oluşundan dolayı ülkesine gidemediği, depresyona girdiği için okul kampüsündeki kafeterya ve binanın kapılarını tekmelediği belirtildi.

Elektronik sistemle açılan kapılara zarar veren zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, olayın 18 Mart 2023 tarihinde saat 01.00 sıralarında Haspolat’ta faaliyet gösteren bir üniversitenin kampüsünde meydana geldiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının ülkesine gidemediği gerekçesiyle sinir krizi geçirip, eğitim gördüğü üniversite içerisinde bulunan kafeteryanın elektronik açılır kapısının tek bölümüne ayağı ile defalarca vurup pervazın sökülmesini sağlayıp kasti hasara uğrattığını söyledi.

Polis, zanlının daha sonra okulun güney kısmında bulunan üniversiteye ait laboratuvarların olduğu bölüme koşarak ST binası olarak bilinen elektronik sistemle açılan kapının her iki bölümüne yumruk vurup kasti hasara uğrattığı esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.