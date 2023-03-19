Esnafın yüzü güldü

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta, hava yağışlı olmasına rağmen dün hareketli bir gün yaşadı. Yağmurluk ve şemsiyeleriyle Lokmacı Sınır Kapısı’ndan geçiş yapan turistlerin doldurduğu çarşıda kimisi alışveriş yaptı, kimisi kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

Yerli halkın pek rağbet etmediği çarşının yüzünü Rumlar ve turistler güldürürken, yemeklerini yiyen ve buradaki mağazalardan alışveriş yapan Rumlar ve turistler hatıra fotoğrafları da çekti.

Çarşı esnafı, yaşanan canlılıktan memnun kalırken, daha fazla turist çekmenin önemine değindi. Ülkeye girişlerin kolaylaştırılması gerektiğini ifade eden esnaf, “Sadece Arasta değil, Gazimağusa Suriçi, Lefke, Girne, Güzelyurt’taki çarşılar da Rumlar ve turistler sayesinde şenleniyor. Bu nedenle ülkeye girişlerin kolaylaştırılması ve daha fazla sınır kapısı açılması gerekiyor” dedi.

Lefkoşa’ya gelen Rumların Metehan ve Lokmacı’dan giriş yaptığını ifade eden esnaf, ancak her iki sınır kapısında da sürekli sorun ve yoğunluk yaşandığını dile getirdi.

Herkes kazanır

Esnaf, “Gerekli önlemler alınırsa güneyden kuzeye döviz yağar. Hem esnaf hem ülke hem de devlet kazanır. Ne yazık ki kapılardaki sorunlar bilinmesine rağmen gerekli adımlar atılmıyor” şeklinde konuştu.

Yetkili isimlerin sınır kapılarındaki sorunları çözeceklerine dair yılladır sözler verdiğini ifade eden esnaf, “Bu ülkede çoğu şey lafta kalıyor. Sınır kapılarıyla ilgili sorunlar da öylece bekliyor. Gerekli adımlar atılmıyor” dedi.