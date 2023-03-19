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20 milyonu yabancı

Son 8 yılda kara sınır kapılarından kuzeye geçenlerin sayısı 70 milyona ulaştı

20 milyonu yabancı

Kara sınır kapılarından Kuzey Kıbrıs’a giriş yapanların sayısı son 8 yılda 70 milyonu aştı. Diyalog’un elde ettiği istatistik bilgilere göre; Ocak 2015 ile Ocak 2022 döneminde Kıbrıslı Rum ve Türklerin geçişleri toplamda 50 milyonu bulurken, yabancıların sayısı da 20 milyon 500 bin oldu.
Kuzeyde akaryakıt fiyatlarının güneyden daha ucuz olması nedeniyle son yıllarda kuzeye geçen Rumların sayısında ciddi artışların olduğu görülüyor. 
Geçtiğimiz yıl içinde 5 milyonu aşkın Kıbrıslı Rum kuzeye giriş yaparken, güneye geçen Türklerin sayısı 3 milyonun altında kaldı. 

KKTC ve Rumların sayısı 50 milyonu buldu
Turizm İstatistikleri Raporu’nun Polis Genel Müdürlüğü’nden elde ettiği verilere göre; 2015 Ocak-Aralık’tan 2022 Ocak-Şubat aylarını kapsayan 8 yıl 2 aylık dönemde KKTC kara giriş kapılarından toplam 70 milyonu aşkın giriş-çıkış oldu. Bu süre zarfından KKTC ve Rumların kapılardan giriş çıkışının toplamı 50 milyon kişiyi bulurken, kapılardaki 20 milyon 500 bin dolayındaki giriş-çıkışı ise 3. dünya ülkesi vatandaşları kategorisindeki kişiler oluşturdu. Onu izleyen 2016 yılında ise hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar 2’şer milyonluk giriş-çıkış ile hemen hemen kapıları aynı oranda kullanmış oldu.  2017 yılında ise 3 milyonu aşkın giriş-çıkış ile Kıbrıslı Türkler, 2 milyonu aşkın giriş-çıkış yapan Rumların önüne geçmiş oldu. 2018’de Kıbrıslı Türklerin kapılardan giriş-çıkışı 3 milyonu aştı, Rumların oranı ise 3 milyonu geçti. 2019’da 4 milyon Kıbrıslı Rum, 5 milyonu aşkın Kıbrıslı Türk giriş-çıkış yaptı. 
Pandemi etkiledi
2020 yılında giriş çıkışlarda karşılıklı düşüş oldu. Her iki taraf da birer milyonluk giriş-çıkış kişi sayısı ile kapıları aynı oranda kullandı. Bu düşünün Coronavirüs pandemisi nedeniyle sınır kapılarının uzun süre kapalı olması etkiledi.
2021 yılında giriş-çıkış yapan Rumların sayısı 2 milyonu aşarken, bir milyon Kıbrıslı Türk sınır kapılarını kullandı. 
2022 yılında 5 milyonu aşkın Rum ve 3 milyona yakın Kıbrıslı Türk sınır kapılarından giriş-çıkış yaptı. 
2023 yılının ilk iki ayında ise Rumların kapılardan giriş-çıkış rakamı bir milyona yaklaştı. Kıbrıslı Türkler ise 700 bin giriş çıkış rakamında kaldı.  
Öte yandan 8 yılda sınır kapılarını kullanan yabancı uyruklu kişi sayısı ise 20 milyonu buldu. 
Son 8 yılın rakamları 
Son 8 yılda sınır kapılarını kullanan Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk ve yabancı uyrukluların giriş-çıkış oranları şöyle oldu:

2015                                                  Giriş                                              Çıkış
KKTC uyruklular                   1 milyon 597 bin 423                    1 milyon 64 bin 457
Güney Kıbrıs                              944 bin 99                                      940 bin 954
Diğer                                          1 milyon 113 bin 624                     1 milyon 108 bin 485 

2016                                                Giriş                                                  Çıkış
KKTC Uyruklular                    1 milyon 770 bin 736                     1 milyon 778 bin 202
Güney Kıbrıs                             1 milyon 12 bin 216                       1 milyon 9 bin 216
Diğer                                           1 milyon 206 bin 266                    1 milyon 202 bin 246 

2017                                                  Giriş                                                  Çıkış
KKTC Uyruklular                       1 milyon 808 bin 88                    1 milyon 815 bin 155
Güney Kıbrıs                                1 milyon 97 bin 725                        1 milyon 95 bin 263
Diğer                                              1 milyon 494 bin 389                     1 milyon 490 bin 713
2018                                                   Giriş                                                 Çıkış
KKTC uyruklular                      1 milyon 775 bin 669                   1 milyon 781 bin 245
Güney Kıbrıs                              1 milyon 667 BİN 91                     1 milyon 663 bin 541
Diğer                                            1 milyon 760 bin 846                    1 milyon 755 bin 274


2019                                                 Giriş                                          Çıkış
KKTC uyruklular                   2 milyon 106 bin 520                  2 milyon 113 bin 598
Güney Kıbrıs                            2 milyon 430 bin 483                  2 milyon 430 bin 483
Diğer                                           2 milyon 96 bin 263                    2 milyon 90 bin 78

2020                                                    Giriş                                               Çıkış
KKTC uyruklular                      698 bin 670                                  700 bin 690
Güney Kıbrıs                               504 bin 390                                   504 bin 498
Diğer                                             311 bin 946                                      315 bin 423

2021                                                   Giriş                                               Çıkış
KKTC uyruklular                      913 bin 109                                     915 bin 156
Güney Kıbrıs                               1 milyon 23 bin 961                       1 milyon 21 bin 107
Diğer                                             503 bin 842                                     500 bin 932

2022                                                  Giriş                                             Çıkış
KKTC uyruklular                    1 milyon 906 bin 804                       1 milyon 911 bin 837
Güney Kıbrıs                            2 milyon 835 bin 496                        2 milyon 830 bin 462
Diğer                                            1 milyon 830 bin 677                   1 milyon 830 bin 677 
2023                                          Giriş                                      Çıkış
KKTC Uyruklular                  356 bin 602                        358 bin 602
Güney Kıbrıs                           441 bin 922                        441 bin 877
Diğer                                        249 BİN 727                         253 bin 225 

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YORUMLAR
ÜMİT Ozdemirağ
ÜMİT Ozdemirağ - 1 saniye Önce

Güzel, hem de çok güzel

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