20 milyonu yabancı

Kara sınır kapılarından Kuzey Kıbrıs’a giriş yapanların sayısı son 8 yılda 70 milyonu aştı. Diyalog’un elde ettiği istatistik bilgilere göre; Ocak 2015 ile Ocak 2022 döneminde Kıbrıslı Rum ve Türklerin geçişleri toplamda 50 milyonu bulurken, yabancıların sayısı da 20 milyon 500 bin oldu.

Kuzeyde akaryakıt fiyatlarının güneyden daha ucuz olması nedeniyle son yıllarda kuzeye geçen Rumların sayısında ciddi artışların olduğu görülüyor.

Geçtiğimiz yıl içinde 5 milyonu aşkın Kıbrıslı Rum kuzeye giriş yaparken, güneye geçen Türklerin sayısı 3 milyonun altında kaldı.

KKTC ve Rumların sayısı 50 milyonu buldu

Turizm İstatistikleri Raporu’nun Polis Genel Müdürlüğü’nden elde ettiği verilere göre; 2015 Ocak-Aralık’tan 2022 Ocak-Şubat aylarını kapsayan 8 yıl 2 aylık dönemde KKTC kara giriş kapılarından toplam 70 milyonu aşkın giriş-çıkış oldu. Bu süre zarfından KKTC ve Rumların kapılardan giriş çıkışının toplamı 50 milyon kişiyi bulurken, kapılardaki 20 milyon 500 bin dolayındaki giriş-çıkışı ise 3. dünya ülkesi vatandaşları kategorisindeki kişiler oluşturdu. Onu izleyen 2016 yılında ise hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar 2’şer milyonluk giriş-çıkış ile hemen hemen kapıları aynı oranda kullanmış oldu. 2017 yılında ise 3 milyonu aşkın giriş-çıkış ile Kıbrıslı Türkler, 2 milyonu aşkın giriş-çıkış yapan Rumların önüne geçmiş oldu. 2018’de Kıbrıslı Türklerin kapılardan giriş-çıkışı 3 milyonu aştı, Rumların oranı ise 3 milyonu geçti. 2019’da 4 milyon Kıbrıslı Rum, 5 milyonu aşkın Kıbrıslı Türk giriş-çıkış yaptı.

Pandemi etkiledi

2020 yılında giriş çıkışlarda karşılıklı düşüş oldu. Her iki taraf da birer milyonluk giriş-çıkış kişi sayısı ile kapıları aynı oranda kullandı. Bu düşünün Coronavirüs pandemisi nedeniyle sınır kapılarının uzun süre kapalı olması etkiledi.

2021 yılında giriş-çıkış yapan Rumların sayısı 2 milyonu aşarken, bir milyon Kıbrıslı Türk sınır kapılarını kullandı.

2022 yılında 5 milyonu aşkın Rum ve 3 milyona yakın Kıbrıslı Türk sınır kapılarından giriş-çıkış yaptı.

2023 yılının ilk iki ayında ise Rumların kapılardan giriş-çıkış rakamı bir milyona yaklaştı. Kıbrıslı Türkler ise 700 bin giriş çıkış rakamında kaldı.

Öte yandan 8 yılda sınır kapılarını kullanan yabancı uyruklu kişi sayısı ise 20 milyonu buldu.

Son 8 yılın rakamları

Son 8 yılda sınır kapılarını kullanan Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk ve yabancı uyrukluların giriş-çıkış oranları şöyle oldu:

2015 Giriş Çıkış

KKTC uyruklular 1 milyon 597 bin 423 1 milyon 64 bin 457

Güney Kıbrıs 944 bin 99 940 bin 954

Diğer 1 milyon 113 bin 624 1 milyon 108 bin 485

2016 Giriş Çıkış

KKTC Uyruklular 1 milyon 770 bin 736 1 milyon 778 bin 202

Güney Kıbrıs 1 milyon 12 bin 216 1 milyon 9 bin 216

Diğer 1 milyon 206 bin 266 1 milyon 202 bin 246

2017 Giriş Çıkış

KKTC Uyruklular 1 milyon 808 bin 88 1 milyon 815 bin 155

Güney Kıbrıs 1 milyon 97 bin 725 1 milyon 95 bin 263

Diğer 1 milyon 494 bin 389 1 milyon 490 bin 713

2018 Giriş Çıkış

KKTC uyruklular 1 milyon 775 bin 669 1 milyon 781 bin 245

Güney Kıbrıs 1 milyon 667 BİN 91 1 milyon 663 bin 541

Diğer 1 milyon 760 bin 846 1 milyon 755 bin 274



2019 Giriş Çıkış

KKTC uyruklular 2 milyon 106 bin 520 2 milyon 113 bin 598

Güney Kıbrıs 2 milyon 430 bin 483 2 milyon 430 bin 483

Diğer 2 milyon 96 bin 263 2 milyon 90 bin 78

2020 Giriş Çıkış

KKTC uyruklular 698 bin 670 700 bin 690

Güney Kıbrıs 504 bin 390 504 bin 498

Diğer 311 bin 946 315 bin 423

2021 Giriş Çıkış

KKTC uyruklular 913 bin 109 915 bin 156

Güney Kıbrıs 1 milyon 23 bin 961 1 milyon 21 bin 107

Diğer 503 bin 842 500 bin 932

2022 Giriş Çıkış

KKTC uyruklular 1 milyon 906 bin 804 1 milyon 911 bin 837

Güney Kıbrıs 2 milyon 835 bin 496 2 milyon 830 bin 462

Diğer 1 milyon 830 bin 677 1 milyon 830 bin 677

2023 Giriş Çıkış

KKTC Uyruklular 356 bin 602 358 bin 602

Güney Kıbrıs 441 bin 922 441 bin 877

Diğer 249 BİN 727 253 bin 225