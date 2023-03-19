Tümü tutuklandı

Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan Malawi, Sierra Leone, Mozanbik, Etopya, Bangladeş ve Zambiya 10 kişinin Ercan Havaalanı’nda ibraz ettiği izin belgeleri sahte çıktı.

Görevli muhaceret memuruna ibraz ettikleri Dışişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü adına hazırlanan belgelerin sahte çıkması üzerine tutuklanan 10 şahıs, evrakları Steffen Zoege’den aldığını söyledi.

Gazimağusa’da turizm acentesi sahibi olan Steffen Zoege de gözaltına alınırken, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı Yasemin Simin Türkoğlu ve Samet Orçun Mahmutoğlu da tutuklandı.

Türkoğlu ve Mahmutoğlu’nun da turizm acentesi sahibi olduğu öğrenildi.

Yabancı uyruklu 10 turist ile turizm acentesi sahibi 3 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

5 ülkeden 10 kişi

Duruşmada olguları aktaran polis, 16 Mart 2023 tarihinde Ercan Havalimanı’nda KKTC’ne turist olarak gelen Malawi vatandaşı Patrick Rueben Kaudzu, Yougson Edson Palibendipo, Siman Damiano Bistoni, Sierra Leone vatandaşı Paul Tom Nyama, Mozanbik vatandaşı Jose Abilio Guılherme, Zambiya vatandaşı Christoperher Kasale, Donald Mwenya Mwape, Etopya vatandaşı Hany Thabet Hanna Girgis, Bangladeş vatandaşı MD Ferdous Alam, Mostafizur Rahman’ın görevli muhaceret memuruna KKTC Dışişleri Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğüne ait sahte evrakları ibraz edip, tedavüle sürdüklerini belirtti.

Polis, tutuklanan zanlıların evrakları Steffen Zoege’nin kendilerine gönderdiğini söylediklerini aktardı.

Polis memuru, Steffen Zoege’nin de 17 Mart tarihinde Bafra tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlının kaldığı otel odasında yapılan aramada bir adet laptop ve bir adet cep telefonu bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Acente sahipleri tutuklandı

Polis, Steffen Zoege’nin belgeleri Yasemin Simin Türkoğlu tarafından kendisine gönderildiğini söylediğini aktardı. Polis memuru, Zoege’nin iki belgeyi Microsoft Teams uygulaması üzerinden gönderildiğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, aynı gün Yasemin Simin Türkoğlu’nun tespit edilerek tutuklandığını, ifadesinde belgeleri Samet Orçun Mahmutoğlu’ndan temin ettiğini söylediğini açıkladı. Polis, Türkoğlu’nun, KKTC’ye tatile gelen 10 şahsın ülkelerinden çıkış yaparken sıkıntı yaşamamaları Mahmutoğlu’ndan aldığı belgeleri temin ettiğini ve Steffen Zoege’ye gönderdiğini söylediğini belirtti.

Polis, aynı gün Samet Orçun Mahmutoğlu’nun da tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, tanık ifadelerinin alınabilmesi, cep telefonları ve konu evrakların incelenebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün tutuklu kalacaklar

Zanlıların avukatları evrakın fotokopi olduğunu ve ülkemize turist gelmesini sağlayan acente sahiplerinden olan Steffen Zoege’nin suçla bağı olmadığını savundu. Steffen Zoege’nin avukatı, davetiye hazırlanması için acentesi olan zanlı Yasemin Simin Türkoğlu’ndan hizmet satın aldığını ve evrakın sahte olduğunu bilmediğini savundu.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.