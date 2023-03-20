Sisi ile görüşecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyaretinden rahatsızlık duyan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kahire’ye ziyaret planladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi; Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ın bölgeye verdiği önemi göstermek ayrıca Atina ile iş birliği içerisinde ikili veya üçlü düzeyde iş birliklerini geliştirecek inisiyatifleri ortaya koymak amacıyla Mısır ve İsrail’e ziyaret gerçekleştireceğini yazdı.

Hristodulidis’in yanı sıra dışişleri bakanı ve teknokratların, ortaya konulan hedeflerin sağlanması amacıyla bu ziyaretler için yoğun hazırlık yaptığını yazan gazete Hristodulidis’in Kahire ziyaretinin 4-5 Nisan’da gerçekleştireceğini belirtti.

Habere göre, Hristodulidis ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi arasındaki görüşme gündeminde enerji, bölgedeki gelişmeler, Türk “saldırganlığı” tüm alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi gibi bir dizi konu bulunuyor.

Rum Yönetimi’nin, bölgedeki en büyük ülkelerden olan ve etkin nüfuza sahip Mısır’ın, Türkiye’nin KKTC’nin yükseltilmesi çabalarına caydırıcı olarak yardımcı olabileceğini düşündüğünü yazan gazete, Mısır’ın İslam İş birliği Teşkilatı’nda, Ankara’nın hamlelerine karşı caydırıcı olarak çalıştığını belirtti.

Mayıs’ta İsrail

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in İsrail ziyaretinin ise 10-11 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini belirten gazete, Hristodulidis’i seçimleri kazanmasının ardından hemen kutlayanlar arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da bulunduğunu anımsattı.

Habere göre Tel Aviv, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, İsrail’e stratejik derinlik ve Avrupa’ya yönelik çıkış yolu sunduğunu düşünüyor.

Hristodulidis ve Netanyahu’nun gündeminde ise enerji, elektrik bağlantısı Eurasia Interconnector gibi konular bulunuyor. Tel Aviv’in ayrıca EastMed boru hattı konusunu da gündeme getirmesi bekleniyor.

Üçlü görüşme ay sonunda

Gazete aynı haberinin içerisinde Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in, dışişleri bakanları düzeyinde üçlü bir görüşme gerçekleştireceğini yazdı.

Habere göre üçlü zirve, 31 Mart’ta Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek. Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, zirveden bir gün önce ise İsrailli mevkidaşı ile bir araya gelecek.