Ortak hareket

İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile ortak hedeflerinin BM parametreleri temelinde iki bölgeli ki toplumlu, tam siyasi eşitliği içeren federasyon olduğunu ve bunun için Kıbrıs Türk tarafını ve Türkiye’yi “masaya geri getirmek için birlikte çaba harcayacaklarını” söyledi.

Haravgi gazetesine göre; Siddiq, Rum Yönetimi Başkanı seçildikten sonra Hristodulidis’le ilk görüşmesini Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirdi. Siddiq, görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada İngiltere hükümetinin Hristodulidis’in müzakereleri yeniden başlatma inisiyatifine tam destek verdiğini söyledi.

Siddiq, Hristodulidis ile ikili ilişkileri ve bunları geliştirme yöntemlerini ve geçen yılın Kasım ayında İngiltere ile Güney Kıbrıs arasında imzalanan Stratejik İşbirliği Anlaşması’nı pratiğe geçirme konusunu ele aldıklarını anlattı. Siddiq, Kıbrıs sorununu ve Hristodulidis’in masaya geri dönüş için müzakereleri acilen başlatma arzusunu uzun uzun görüştüklerine işaret ederek özetle şunları söyledi:

“Bunda ilerleme kaydetmek ve BM parametreleri temelinde iki bölgeli iki toplumlu tam siyasi eşitliği olan bir federasyon ortak hedefimiz konusunda Kıbrıs Türk tarafını ve Türkiye’yi masaya geri getirmek için birlikte çalışmakta uzlaştık. Biraz zor olacak çünkü Türk tarafı farklı tarafta bulunuyor.”

İngiltere’nin bu hedef için somut bir inisiyatif alıp almayacağı sorulan Siddiq, “Birleşik Krallık'ın tarafların istemediği bir şeyi dikte etmesi veya dayatması veya önermesi gerektiğine inanmıyorum. Tarafların çabalarını Başkan Hristodulidis’in inisiyatiflerini destekleyebilmek için elimizden geleni yapacağız” ifadesini kullandı.