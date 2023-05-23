Çalışmalar sürüyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, evden eve fiber optik düşüncesinde olduklarını açıkladı. Meclis Genel Kurulu’nda "Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” onaylandı. Tasarı, 26 kabul, 7 ret oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Tasarıya ilişkin söz alan CTP Milletvekili Fikri Toros, bu kurumun bir denetleme kurumu olduğunu vurgulayarak, ilgili bakanlık Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın bu alanlarda birçok yatırım vaadinde bulunduğunu hatırlatarak, internet altyapısının 3. dünya ülkeleriyle kıyaslanacak seviyede olduğunu herhangi bir arızayla havalimanının bile saatlerce kullanım dışı kaldığını hatırlattı. Sağlık alanında da internet sıkıntısının etkilerinin görüldüğünü, online eğitimde ne kadar geri kalındığının herkes tarafından bilindiğini dile getiren Toros, bankacılık ve finans sektöründe de dijital dönüşümün yakalanamadığını belirtti.

Toros: Rekabet ortamı yaratılmalı

Toros, bu konunun niye çözülemediğini sorgulayarak, “Bunun nedeni sanırım dünyada uygulanan modellemeleri örnek almak yerine kendi enstrümanlarımızla çözebileceğimizi sanmamızdır” dedi. Gerekli yatırımları teşvik etmek ve rekabet ortamı yaratmak için yapılabileceklere örnekler veren Toros, teknolojinin ve bu alandaki gelişmelerin ne kadarının takip edildiğini sorguladı.

Şahiner: Cep telefonu faturaları cep yakıyor

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, 118 milyon civarında bütçe ayrılan BTHK'nın en önemli başlıklarından birinin yeni yatırımların teşvik edilmesi olduğunu hatırlatarak, 2012 yılında bu yasayı hazırlarken tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasının da ön planda tutulduğunu kaydetti. Cep telefonu faturalarının cep yaktığını ancak verilen hizmetin günümüz teknolojisinin çok gerisinde kaldığını belirten Şahiner, fiberoptik altyapının ülkeye kazandırılmasının ne kadar zaruri olduğuna da işaret ederek pandemide bu konunun ekonomik anlamda ne kadar önemli olduğunu da gözlemlediklerini söyledi. Teknolojik yatırımların şeffaf ve ehil kişilerce belirlenerek yapılması gerektiğini söyleyen Şahiner, “Ülkeye yatırım istiyorsak fiberoptik yatırım şart” dedi.

Arıklı: Yılların ihmali

Konuşmacıları yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yılların ihmalinin internetin bugünkü sıkıntılarına sebep olduğunu belirterek, KKTC’nin bir eğitim ve bilişim adası olmasını arzularken 3G’nin kullanılmasının bir utanç olduğunu vurguladı. Bu konuda adım atmayı beceremediklerini hatırlatarak, 4.5 G ihalesine çıkmayı başardıklarını ve hazineye para kazandırdıklarını söyleyen Arıklı, yıl sonuna kadar 4.5 G’nin hizmet verir hale geleceğini ifade etti. Erhan Arıklı, internet altyapısı için fiber kablolarının evlere ulaşması gerektiğini ve bunun ihaleye çıkmasını yıl sonuna kadar tamamlamayı arzuladıklarını ve bunun için planladıkları yatırım çalışmalarını anlattı.

