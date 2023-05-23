Seçim takvimi netleşti

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın istifasıyla Mecliste boşalan bir milletvekili koltuğu için 25 Haziran 2023 tarihinde yapılacak ara seçim takvimi belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan takvime göre; siyasal partiler tarafından adayların saptanmasının son günü 29 Mayıs olarak belirlendi. Adaylık için de 31 Mayıs’ta başvuru kabul edilecek.

Ulusal Birlik Partisi(UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) adaylarını açıklarken, Abdullah Korkmazhan bağımsız aday oldu. Halkın Partisi ise seçimde aday göstermedi.

Yüksek Seçim Kurulu takvimi belirledi

YSK, 25 Haziran tarihinde yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri ile ilgili takvimi açıkladı.

YSK’nın duyurusuna göre, seçim takvimi 26 Mayıs’ta başlayacak. Siyasal partiler tarafından adayların saptanmasının son günü 29 Mayıs olarak belirlendi. Adaylık için 31 Mayıs’ta başvuru kabul edilecek.

Adayların, Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından geçici ilanı 1 Haziran’da yapılacak. Sandık seçmen listeleri ise 3 Haziran’da askıya alınacak. Sandık seçmen listeleri askıya alındığı günden itibaren 4 gün askıda kalacak.

Adaylar 4 Haziran’da kesinleşecek

Adaylar, 4 Haziran’da kesinleşecek ve kesinleşen adaylar Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından ilan edilecek.

Duvar ilanları için İlçe Seçim Kurullarında ad çekme de 4 Haziran’da yapılacak.

Ad çekme 5 Haziran’da

Siyasal partiler ve bağımsız adayların tüm seçim sürecinde kullanacakları sıranın belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu’ndaki ad çekme 5 Haziran’da yapılacak. Seçim propagandası da 5 Haziran’da başlayacak.

Siyasal partilerin BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe vermelerinin son günü ise 6 Haziran.

Seçimlerle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmaları en son 10 Haziran'da yayımlanabilecek.

Sandık seçmen listeleri 13 Haziran’da tamamlanacak. Seçmen kartlarının dağıtılmasının son günü ise 22 Haziran.

Seçim propagandası 24 Haziran’da sona erecek. Seçmenler, 25 Haziran’da sandık başına gidecek.

Kimler aday

Ali Başman(UBP)

Sami Özuslu(CTP)

Serhat Aktunç (DP)

Figen Yaman Lesinger (YDP)

Tacan Reynar (TDP)

Abdullah Korkmazhan (Bağımsız)

