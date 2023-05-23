Acımadan vurdu

Lefkoşa’da bir pastanenin içerisinde kız meselesi yüzünden kavga eden Mohamed Roshdy Mohamed ve Ahmed Hasbelrasol Maki Suliman hakkındaki soruşturma tamamlandı. İki zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Tartıştığı Suliman'nın başına keser ile vurarak yaralayan Mohamed Roshdy Mohamed’in ülkede kaçak yaşam sürdüğü açıklandı. Ülkeye öğrenci olarak gelen Mohamed’in, uzun süredir öğrenci statüsünden çıktığı öğrenildi.

Soruşturmayı yapan polis, kavga olayının 18 Mayıs 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren bir pastane içerisinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Mohamed Roshdy Mohamed’in kız meselesi yüzünden tartıştığı Ahmed Hasbelrasol Maki Sulıman'nın başına keser ile vurarak, bir santim genişliğinde kesi oluşmasına neden olduğunu açıkladı. Polis memuru, başından yaralanan Sulıman ile Mohamed’in bir birlerine elleri ve ayaklarıyla vurduğunu belirtti. Polis, şikayet üzerine olay yerine gidildiğini, her iki zanlının da gözaltına alındığını belirtti.

Polis, keserin olay mahallinde tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini ve zanlılar tedavilerinin ardından derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi.

Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlı Mohamed Roshdy Mohamed’in yasal statüsü olmadığını belirlediklerini söyledi. Polis, her iki zanlının davalarında hazır olması için teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, Mohamed Roshdy Mohamed’in iki ayı aşmamak üzere cezaevinde kalmasına, üniversite öğrencisi olan diğer zanlının ise 20 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

