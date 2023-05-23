İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, son bir yılda üçüncü dünya ülkesi 350 kişinin evlilik yoluyla KKTC vatandaşlığı aldığını açıkladı.

Bakan Öztürkler, “Ülkeye giriş politikalarının düzenlenmesi gerekir, diğer türlüsü çok mümkün değildir” dedi. Öztürkler, güvenlik ve huzur konusundaki kaygıları herkesin hissettiğini ve kendilerinin de bu konuda hassas davrandıklarını ifade etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman da “Nüfustaki hızlı değişim, tolere edebileceğimizin ötesine geçti. Memleket vahşi batıya döndü” dedi.

Mecliste göç konuşuldu

Meclisin dünkü toplantısında ekonomi ve göç konuları gündeme geldi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede nüfus politikası uygulanması gerektiğini vurguladı. Erhürman, “Nüfustaki hızlı değişim, tolere edebileceğimizin ötesine geçti. Memleket vahşi batıya döndü. Kimin, nerde ne yapacağının belli olmadığı bir memleket olmaya doğru gidiyoruz” şeklinde konuştu.

Nüfus politikası hayata geçirilmezse her 3 ayda 100 polise daha ihtiyaç olacağını, polisin araç-gereç ihtiyacının daha da büyüyeceğini belirten Erhürman, “Bununla kimse başa çıkamaz. Çözüm nettir. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, 83-84 milyonluk nüfusu var, 5-6 milyon Suriyeli üzerinden Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmaları belirlendi… Türkiye ne konuşursa konuşsun, bu onların takdiridir, irade onlarındır ama benim burada meselem var. 84 milyonda 5 milyonun bu kadar sorun olduğu yerde, nüfus kaçsa 500-600 binse bu kadar çok nüfusu bu ülke kamu hizmetleri açısından kaldıramaz” şeklinde konuştu.

Buraya bir çocuk geldiyse o çocuğa nitelikli sağlık ve eğitim sunulması gerektiğini belirten Erhürman, Türkçe bilmeyen çocuklar için hazırlık sınıfı açılmasını da bu nedenle talep ettiklerini söyledi.

Erhürman, “Temel sorun hesapsız, kitapsız nüfus alıyor olmamızdır. Bu nüfus, bu memlekette yaşayan gerek Kıbrıs kökenli olsun gerek Türkiye kökenli olsun, doğum yeri neresi olursa olsun her insanın derdir. Çünkü o insanlar da hastaneden hizmet alamaz hale geldi, o insanların çocukları da sınıflarda nitelikli eğitim alamaz hale geldi ve bunun önü açık. Ucu bucağı yok. Hiçbir sınır yok” diye konuştu.



Öztürkler: Ülkeye giriş politikalarının düzenlenmesi gerekir

Erhürman’ın ardından kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “Ülke güvenliği ve huzuru bu ülkenin geleceği için önemlidir” dedi. Öztürkler, ülke güvenliği konusunda daha dikkatli olunması konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Öztürkler, E-Vize Otomasyon Sistemi’nin hayata geçmesinin ülkenin güvenliği açısından özellikle hassasiyet gösterdiklerini ifade etti. Temmuz ayında hayata geçirilmesi planlanan E-Vize Otomasyon Sistemi’nin tüzüğünün bu hafta içerisinde Bakanlar Kurulu’ndan geçeceğine değinen Öztürkler, esas doğrunun kişilerin bir suça karışmadan adaya gelişlerin kontrol edilmesi olduğunu dile getirdi. “Ülkenin nüfus politikası da ayrıca önemli” diyen Öztürkler, İçişleri Bakanlığı’nda en zorlandıkları noktalardan bir tanesinin belli noktalarda olan 3. ülke uyruklu kişiler olduğunu kaydetti. Öztürkler, bir yılın içerisinde 350'ye yakın 3. ülke uyruklu kişinin evlilikten dolayı vatandaşlık aldığını da belirterek, “Ülkeye giriş politikalarının düzenlenmesi gerekir, diğer türlüsü çok mümkün değildir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2023, 09:38