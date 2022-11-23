18 yaşında veda etti

Hüseyin ÇİÇEK

İskele-Karpaz anayolu üzerinde, Pamuklu kavşağında dün sabah meydana gelen trafik kazası sonucu 18 yaşındaki Hasan Öztürk yaşamını yitirdi.

Kaza, Öztürk’ün Kumyalı’da evinden çıkarak işe yetişmeye çalıştığı esnada meydana geldi. Kaza sonucu ağır yaralanan Hasan Öztürk, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre Aksa Elektrik Santrali’nde çalışan Öztürk, sabah 07.30 sıralarında işe gitmek üzere evinden ayrıldı.

Talihsiz genç, 7.40 sıralarında, Pamuklu kavşağına geldiği esnada yönetimindeki FE 884 plakalı aracın

direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve takla attı.



Kurtarılamadı

Kaza sonucu ağır yaralanan Öztürk, olay yerine gelen Mehmetçik Sağlık Ocağı’na ait ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası Öztürk’ten iyi bir haber alma umudu ile hastaneye koşan ailesi aldığı acı haber sonrası yıkıldı.

Kumyalı ve civar köylerde saygılı ve çalışkan kişiliği ile tanınan Hasan Öztürk’ün cenazesinin, otopsinin ardından defnedileceği belirtildi.