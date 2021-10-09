Can kaybı olmadı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 17 bin 865 test yapıldı, 51'i yerel, 76 pozitif vakaya rastlandı, tedavisi tamamlanan 80 kişi taburcu edildi.

Dün itibarıyla 9 hastanın tedavisi devam ederken, gün içinde 2 bin 164 kişinin daha aşı olduğu açıklandı.

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saat içinde 55 bin 413 test yapıldığı ve 144 yeni Covid-19 vakası saptandığını açıklandı. Güneyde bugün hayatını kaybeden olmadı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki testlerle saptanan vakalardan 4 kişi yurt dışından geldi, 21 kişi daha önce tespit edilen gözetim altındaki temaslılardan belirlendi, 51 kişi ise yerel vaka.

Dünkü pozitif vakalardan 19’u Lefkoşa’da, 19’u Girne’de, 6’sı Gazimağusa’da, 5’i İskele’de, 2’si de Lefke bölgsinden tespit edildi.

KKTC’de toplam test sayısı 3 milyon 74 bin 764’ya, vaka sayısı 20 bin 156’ya, iyileşip toplam taburcu edilenlerin sayısı 19 bin 163’e ulaştı.

Tedavisi devam eden 914 kişiden 52’si Pandemi Merkezi’nde, 9’u yoğun bakımda, 853’ü de merkezi karantinada bulunuyor.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde 55 bin 413 test yapıldığı ve 144 yeni Covid-19 vakası saptandığını açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre toplam vaka sayısı 121 bin 136’ya yükseldi. Tedavisi hastanede devam eden 64 hastadan 20’sinin de durumunun kritik olduğu belirtildi.

Bazı önlemler kaldırıldı

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta hükümet dün yaptığı toplantıda, pandemi önlemlerinden bazılarını kaldırdı. Buna göre, futbol maçlarına, tiyatro, sinema, restoran ve etkinliklere daha fazla kişinin katılmasına imkan sağlandı.