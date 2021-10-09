İki taraf da gerilemedi

Lefkoşa’nın Organize Sanayi Bölgesinde bulunan yaklaşık 5 dönümlük arazinin 3 ayrı şirkete verilmesiyle ilgili gelişmeler yeni bir boyut kazandı. Şirketlerden bir tanesi dün telli alana müdahale edince, Tarım Bakanlığı polis müdahalesi istedi. Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, arazinin 1978 yılından beri Su ve Jeoloji Dairesinin kullanımında olduğunu belirtirken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı “Elinde tapu veya başka bir belge varsa göstersin” diyerek arazinin atıl olduğunu söyledi.

Diyalog’a konuşan Çavuşoğlu “Ben devletin kullanımında olan bir araziyi korumaya çalışıyorum” diyerek Arıklı’yı defalarca uyardığını, fakat engelleyemediğini ifade etti. Çavuşoğlu " Normal şartlarda bu bir hükümet krizidir” dedi. Arıklı ise konunun salı günü Bakanlar Kurulunda ele alınacağını, kriz beklentisi içinde olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu: Bakan Arıklı’yı defalarca uyardım

Bakan Arıklı ile Çavuşoğlu, tv2020’de Gündem Özel programına katılarak, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

“1978 yılında devletin dairelerin depolarının yapılması için ayrılmış bir bölge vardır. Toprak Ürünleri Kurumu, Su, Jeoloji ve Maden ve Gümrük daireleri o bölgededir. Jeoloji Dairesi 200 yılında ambar anlamında oraya taşındı. Alanın ön tarafında kapalı, arka tarafında ise açık depolarımız var. Atıl diye isimlendirilen şey borularımızın depolandığı yerdir. Bu borular kullanılmadığı zaman paslanıyor, kullanıldığı zaman ise parlıyor. Orada sondaj makineleri, kamyonlarımız da orada. Kullandıklarımız da kullanmadıklarımız da oradadır. 2000 yılından beri tellenmiş alan olarak Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından kullanılmaktadır. Tarım Bakanlığı için tellerin dışında da bir alan var. Bakan Arıklı birkaç ay önce tellerin dışındaki alanı yatırımcılara vermek için talepte bulundu. Ben de tellerin dışında olmak kaydıyla kabul ettim. Ben buna onay verdikten sonra Bakan Arıklı, ‘alanlar bizimdir‘ diyerek hepsini vereceğini söyledi. Ben de olmayacağını söyledim. Ayrıca orası devlete aittir. Devletin menfaatinin korunması gerekiyor. Zaten orası jeoloji dairesine tahsil edilmiş bir yerdir. O arazinin otoritesi de biziz. Ben defalarca Bakan Arıklı’yı uyardım; ‘olmaz bu iş, devleti temsil eden iki bakanız, devletin menfaatleri var, ayrıca devletin dairesinin gidecek yeri yok’ dedim. Ancak ısrarla geri adım atmadı. Geçen gün Mecliste konu gündeme gelince olay patladı.

Yıllar önce devlet oraya depolama yapmış, bunun hiç mi önemi yok.”

Durumu polise bildirdik

Bakan Çavuşoğlu, jeolojiye ayrılan yerin 4-5 dönüm alan olduğunu ifade ederek, “Zaten ancak depolama için yeterlidir” dedi.

Bakan Arıklı’nın anlaşma yaptığı firmanın dün bölgeye geldiğini, hoyratça davranınca polise durumu bildirdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, “Arkadaşlara polisi arayın, gelsin araçlarımızı korusun dedim” şeklinde konuştu.

“Bakan Arıklı, eğer bizim alanımıza zarar verirse davalık olacağız”diyen Çavuşoğlu, “Bu konu hükümet krizine neden olur mu?” sorusu üzerine ise şunları söyledi:

“Normal şartlarda arazi krizinin normal şartlarda hükümet krizine neden olması gerekiyordu. Koalisyonun büyük ortağıyız, bizimle mutabakat sağlamadan böyle yaparsa küçük ortak bu bir krizdir.

Başbakan da aradı derhal bu müdahaleyi durdurmasını istedi. Başbakan ‘ önümüzdeki Bakanlar Kurulunda herkes evrakını önüne koysun tartışalım’ dedi. Bakanlar Kurulu’nda konu ele alınacak.”

Arıklı: Bölge Sanayi Dairesi’ne kayıtlı

Çavuşoğlu’nun ardından yayına telefonla bağlanan Bakan Arıklı ise bölgenin sanayi Dairesi’ne ait olduğunu söyledi.

Arıklı şöyle devam etti:

“Sanayi bölgesi 1978 yılında ambar olarak kullanıldığı için tahsis yapılmış ama daha sonra Sanayi Dairesi üzerine kaydedilmiş. Orasının jeoloji dairesine ait olduğuna dair bir belge yok.

Bakanlar Kurulu, 1978 yılında bölgenin depo olarak kullanılmasına dair kararı var ama jeolojinin adı yok. Oradaki sanayicilerin ihtiyacı varsın kayıtsız kalamayız. Atıl kalacağına değerlendirilsin.

‘Ben burayı parselledim ve bana ait denmesi’ doğru değil. Jeoloji ve Maden Dairesinin adının geçtiği tek bir evrak getirsin hemen bölgeyi bırakayım.

Eğer gösterirlerse tahsis ettiğim yerlerle ilgili yaptığım anlaşmayı iptal ederim. Bakanlarla kendi aramızda halledebiliriz. Salı günü bu konuyu çözeriz.”

Hükümetten ayrılmaya dünden razı

Arıklı, Bakan Çavuşoğlu’nun “bu konu hükümet krizine neden olur” yorumunu da değerlendirdi.

Bakan Arıklı, “Hükümet krizine neden olacağını zannetmiyorum ama olsa da bugünden hükümetten ayrılmaya hazırım. Zaten ciddi bir bahane arıyorum. Şartlı hükümete girmiştik, ancak UBP’nin iç sorunları nedeniyle uzadı. Böyle olacağını bilseydik girmezdik” dedi.

