Can kaybı yok

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 14 bin 614 test yapıldı, 76'sı yerel 87 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi ise taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 56 bin 507 PCR ve hızlı test yapıldı, 131 yeni pozitif vakaya rastlandı. Her iki kesimde de can kaybı olmadı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 3 kişi yurt dışından gelirken, 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altındaydı. Vakalardan 76 kişi ise yerel vaka olarak kayıtlara geçti.

Lefkoşa’da 22, Girne’de 22, Gazimağusa’da 21, İskele’de 9, Güzelyurt’ta 1 ve Lefke’de 1 vaka tespit edildi.

Ülkede son 24 saat içinde Coronavirüs nedeniyle can kaybı yaşanmazken, yoğun bakımda tedavi gören 9 hasta bulunuyor.

Öte yandan, ülke genelinde dün 2 bin 195 aşı yapıldı ve 533 bileklik takıldı.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 56 bin 507 PCR ve hızlı test yapıldı, 131 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı. Rum Sağlık Bakanlığı yüzde 0.23'lük bir pozitiflik oranı olduğunu açıkladı. Hastanelerde 22'si ağır olmak üzere 12'si entübe 60 kişi tedavi görüyor. Bakanlık, aşılanmamış hastaların yüzdesinin yüzde 56,67 olduğunu belirtti.