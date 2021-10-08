Dostları uğurladı

Ömer KADİROĞLU

Aniden rahatsızlanarak önceki gün hayatını kaybeden ülkenin sevilen ve tanınan iş insanı Yapım İnşaat Direktörlerinden Tekin Köse (61) dün son yolculuğuna uğurlandı.

Köse için Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde düzenlenen dini törene, ailesinin yanı sıra Ulusal Birlik Partisi Milletvekilleri Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, iş insanları, yakın dostları ve sevenleri katıldı.

Köse, Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınan cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verildi.