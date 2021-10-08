banner493

Dostları uğurladı

banner514

Beklenmedik bir zamanda hayatını kaybeden iş adamı Tekin Köse gözyaşları arasında toprağa verildi

Dostları uğurladı
banner432

Ömer KADİROĞLU

   Aniden rahatsızlanarak önceki gün hayatını kaybeden ülkenin sevilen ve tanınan iş insanı Yapım İnşaat Direktörlerinden Tekin Köse (61) dün son yolculuğuna uğurlandı. 
   Köse için Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde düzenlenen dini törene, ailesinin yanı sıra Ulusal Birlik Partisi Milletvekilleri Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, iş insanları, yakın dostları ve sevenleri katıldı.  
Köse, Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınan cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verildi.

banner512
YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
14 günde 13 bin dolar
14 günde 13 bin dolar
  1. KIBRIS

banner464

banner459

banner473

banner460