45 günde yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Türkmenköy’de düzenlenen operasyon sonucunda, bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Suriye uyruklu zanlılar, Omar Alabed, Almuhata Sembellah Ahmad ve Abdulhale Mahrosus hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 21 Eylül 2021 tarihinde, Dörtyol Polis Karakolundan aldıkları bilgide, Omar Alabed’in, askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Beyarmudu bölgesinden, KKTC’ye giriş yaptığını, Almuhata Sembellah Ahmad ile 3 Abdulhale Mahrous’un kendisini karşıladığını öğrendiklerini söyledi. Polis, üçünün Türkmenköy çemberinde durdurularak, araç içerisinde şüpheli maddeler görüldüğünü öğrendiklerini anlattı.

Bölgeye gidildiğini aktaran polis, ilk etapta bulunan şüpheli maddelerin uyuşturucu olmadığının belirlendiğini söyledi.

Tutuklu yargı talep edildi

Polis, daha sonra aracın detaylı şekilde arandığını ve arka koltukta bulunan zanlı Omar Alabed’e ait sırt çantası içerisinde, 5 ayrı paket halinde, toplamda bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddenin miktarının külliyatlı olduğunu ve mahkum edilmeleri halinde uzun süreli hapislik cezası almalarının kuvvetle ihtimal olduğunu belirtti ve davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların 45 günü geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.