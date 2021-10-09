Farkındalık yaratıldı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonuna bağlı faaliyet gösteren 13 Lion ve 4 Leo Kulübü 8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü nedeniyle dün Lefkoşa’da Atatürk Büstüne çelenk koydu ardından ise SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret ederek bağışta bulundu. Lefkoşa’da saat 10.00’da Atatürk büstüne çelenk koyan 13 Lion, 4 Leo ve Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu başkanları basın açıklaması yaptı.

Ortak basın metnini okuyan Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyon başkanı Duygu Adahan Kuran, Lion kulüpleri olarak ülkede karşılıksız hizmet vermeye devam ettiklerini ifade etti. Kulüplerin eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanda hizmetlerinin devam ettiğini belirten Kuran, 8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü nedeniyle bir dizi etkinlikler yapmayı planladıklarını söyledi.

Kuran: Amacımız gençlerin geleceğine destek olmak

Açıklamanın ardından SOS çocuk köyüne giden başkanlar, bir evin ihtiyaçlarının karşılanması adına ev sponsorluğu bağışında bulundu.

Burada bir konuşma yapan Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Başkanı Duygu Adahan Kuran ise 8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü nedeniyle bir dizi etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Kuran, “Etkinlikler çerçevesinde SOS çocuk köyüne bir evin ihtiyaçlarının karşılanması adına ev sponsorluğu bağışında bulunduk. Amacımız geleceğimiz olan gençlerin geleceğine destek olmaktır” dedi.

Hafız: Destek, eğitim ve çocuk hakları…

SOS Köyü Fon Geliştirme ve Halkla İlişkiler Müdürü Cemil Hafız da SOS Çocuk Köyü Derneği’nin bakım, destek, eğitim ve çocuk hakları savunuculuğu yaptığını ifade etti. Hafız, “Her zaman olduğu gibi yine Lions kulüpleri bizlere destek oluyor. Biz bu konuda kendilerine müteşekkiriz. Toplumdan aldığımız desteklerle SOS hayatta kalıyor bu nedenle Lions kulüplerine, Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonuna ve bizlere destek olan herkese tüm SOS ailesi adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



