"17 milyon nerede"

Büyük orman yangınları sonrasında KKTC’deki iş adamlarından 17 milyon lira toplandığı ve bunun karşılığında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a çek verildiği yönündeki açıklamaların ‘hayali’ olduğu iddia edildi.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ersan Saner’e “para yerine boş çek mi verdiniz?” diye sordu.

Fotoğraf yarışmasında ödül kazanan KKTC’li sanatçılara boş zarf verildiğini anımsatan Özersay “Türkiye’ye de aynısını mı yaptınız?” diye sorarken, hükümet yetkililerinin 17 milyon lirayı toplamak için dün bazı banka yöneticileriyle temasa geçtiğini söyledi. Özersay ortaya atılan hayali yardım iddialarının yanıtlanmasını istedi.

Yazık, günah oldu

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, dün tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Saner’in para yokken para varmış gibi davrandığını ifade eden Özersay, Başbakanlık üzerinden sivil toplum örgütlerinin arandığını ve para talep edildiğini söyledi.

Türkiye’de yaşanan sel ve yangın felaketleri mağdurlarına 17 milyon TL yardım yerine boş çek verildiğini iddia eden Özersay, “Yani gerçekten bunu da mı yaptınız!” dedi.

Özersay şunları söyledi:

“Türkiye’de orman yangınının, ardından sel felaketi oldu, ülke büyük yaralar aldı. Bizde ise bir yardım kampanyası yapıldığını; 17 milyon bağış toplandığını, bu parayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a verdiklerini söylediler. Ancak ortaya çıktı ki, ne 17 milyon lira topladılar ne de Türkiye’ye öyle bir para verdiler. Ancak sadece siyasi şov yaptılar. Ersan Saner, hükümet adına yalan söyledi.

Madem para toplanmadı neden şov yaptılar. Böyle bir insani olayla ilgili ‘yardım yaptım’ demek için böyle bir rezilliğe gerek var mıydı? Gerçekten yaptıkları kabul edilemez; ne siyasi ne de insanı ahlaka sığar. Biz bunu ortaya çıkardıktan sonra bu parayı toplayıp konuyu kapsatsınlar diye bankaları ve sivil toplum örgütlerini arayarak, bağış istediler. Geçen gün nasıl ödül yerine kağıtçık verip devletin itibarını zedelediler ise şimdi de Türkiye’ye karşı itibarımızı zedelediler. Devletin bu duruma düşürülmemesi gerekiyordu. Kaç para toplanmışsa o Türkiye yetkililerine iletilirdi. Vermedikleri parayı vermiş gibi yaptılar. Şimdi toplamaya çalışıyorlar.

Türkiye devletinin 17 milyona ihtiyacı yoktur. İhtiyacı olan bu dayanışmayı görmekti. Zaten ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarına katılarak, bu dayanışmayı göstermişti. Yazık, günah oldu.”

“Memlekete gelişi kolaylaştırın”

Özersay, programda Ercan Havaalanı’nda yolcuların yaşadığı zorluklara da değindi. Gereksiz bürokratik işlemlerden dolayı turistlerin, öğrencilerin zorluklarla karşılaştığını ifade eden Özersay, formalitelerle turistlerin bıktırılmaması gerekiyor. Memlekete gelişi kolaylaştırın demiştim. Maalesef dinlemediler. Gelen giden herkes şikâyet ediyor” dedi.

Öğrencilerin, turistlerin, Güney Kıbrıs’tan gelenlerin giriş işlemlerinde kolaylıklar sağlanması gerektiğini dile getiren Özersay, “Bu ülkenin ekonomik kurtuluşu insan hareketliliği ve paranın piyasada dönmesidir. Herkes başını kaldırsın, memleketin önünü tıkamasınlar” şeklinde konuştu.