Polis pusu kurdu

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda hem 700 gram hintkeneviri madde ele geçirildi hem de bir yıldır polis tarafından aranan uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Operasyonda yakalanan Abubakar Sadiq Umaru’nun Lefkoşa’da 2020 yılında ele geçirilen 2 buçuk kilo uyuşturucu meselesiyle ilgili aranan şahıs olduğu belirtildi.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada satışa hazır bir şekilde ele geçirilen 700 gram uyuşturucunun Güney Kıbrıs’tan getirildiği açıklandı.

Polis pusuya yattı

Soruşturmayı yürüten polis, 6 Ekim 2021 tarihinde saat 18.10 sıralarında Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi’ne gelen bir bilgide Küçükkaymaklı’da bir elektrik trafosunun yanına çanta bırakıldığını öğrendiklerini söyledi.

Polis, verilen adrese gittiklerini, yapılan kontrolde çanta içerisinde iki ayrı pakette 500 gram, 7 ayrı poşette ise

200 gram ağırlığında hintkeneviri bulduklarını belirtti.

Polis memuru, pusuya yattıklarını, bir süre sonra Abubakar Sadiq Umaru’nun çantayı almaya geldiğini söyledi. Polis, Abubakar Sadiq Umaru’nun çantayı alırken suçüstü tutuklandığını aktardı.

Polis, yapılan soruşturma zanlının sonucu yasal olmayan yollarla Güney Kıbrıs’a geçtiğini, uyuşturucuyu alıp yine kaçak bir şekilde kuzeye geldiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Uzun süredir aranıyordu

Polis memuru, ayrıca zanlının 11 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçuyla ilgili aranan şahıs olduğunu da dile getirdi.

Soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucuların Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiğini belirten polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.