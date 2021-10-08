14 günde 13 bin dolar

Lefkoşa’da kripto para işlemleri yapan Cvk Coin TRD. LTD.’de yarı zamanlı olarak çalışan üniversite öğrencisi Haggai Onyedikachukwu hırsızlık iddiasıyla tutuklandı.

Zanlının son 14 gün içerisinde iş yeri adına sanal borsa hesapları üzerinden sattığı kripto paraların karşılığında aldığı 13 bin doları çaldığı belirtildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Cvk Coin TRD. LTD. isimli iş yerinde yarı zamanlı olarak çalışan Haggaı Onyedikachukwu’nun 2021 yılı Eylül-Ekim ayları arasında sanal borsa hesapları üzerinden satmış olduğu kripto paralar karşılığında tahsil ettiği 13 bin 41 doları şirket kasasına yatırmayıp çaldığını belirtti. Polis, zanlının 7 Ekim 2021 tarihinde tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını ve 22 Eylül’den 6 Ekim’e kadar olan 14 günlük sürede zanlının yaptığı işlemlerin inceleneceğini, hesaplar üzerindeki araştırmaların devam ettiğini söyledi. Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu da belirterek, zanlının bir gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.